La ocupación en Semana Santa en Huelva mejora en más de siete puntos gracias a las reservas de última hora

Archivo - Instalaciones hoteleras en Matalascañas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA. - Archivo

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de ocupación hotelera para la Semana Santa en la provincia de Huelva han experimentado una "evolución positiva" en los últimos días gracias al comportamiento de las reservas de última hora, que han permitido mejorar en 7,22 puntos las estimaciones iniciales realizadas por el sector.

Según ha indicado la Asociación Provincial de Hoteles, los datos recabados en los últimos días, a partir de la encuesta realizada entre los establecimientos asociados, la ocupación media prevista para el conjunto del periodo se sitúa actualmente en el 50,77%, frente al 43,55% estimado hace una semana.

Por tramos, el comportamiento "sigue siendo desigual" aunque con "una evolución favorable". El primer tramo de la semana --del 29 de marzo al 1 de abril-- registra un "leve incremento" de casi dos puntos respecto a las previsiones iniciales, alcanzando el 38,65%, mientras que el segundo tramo --del 2 al 5 de abril-- muestra una evolución "más dinámica" y podría situarse en el 62,89%, "consolidándose como el periodo de mayor intensidad de la demanda".

Al respecto, el sector destaca además que la evolución de las reservas está siendo "especialmente fluctuante, con fases de reactivación seguidas de períodos de ralentización en la entrada de nuevas confirmaciones", un comportamiento que obliga, "a pesar de la mejora registrada, a mantener una valoración prudente de la evolución final del periodo, a la espera de comprobar si esta tendencia positiva continúa durante los próximos días y permite aproximarse a escenarios más favorables de ocupación".