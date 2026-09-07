La Oficina de Atención a las víctimas de Adamuz (Huelva) atiende 305 solicitudes de ayuda

Reunión entre Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Integral de Atención a las Personas Afectadas por el Accidente Ferroviario de Adamuz, situada en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, ha atendido un total de 305 solicitudes de ayuda, a más de 200 personas de forma forma presencial y ha establecido contacto telefónico con las 584 personas afectadas de toda España. Además, se han abonado todas las ayudas por fallecimiento, con un importe total de 3,3 millones de euros.

Así lo ha puesto de manifiesto la subdelegada del Gobierno, María José Rico, durante una reunión el presidente de la la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, y el equipo de la oficina para abordar la evolución de la gestión de las ayudas y de la atención prestada a las personas afectadas, desde su puesta en funcionamiento el 28 de enero, según ha indicado la Subdelegación en sus perfiles de redes sociales, consultado por Europa Press.

Durante el encuentro se ha informado de que, a día de hoy, se han recibido un total de 305 solicitudes de ayuda. Asimismo, la Oficina ha atendido a más de 200 personas de forma presencial y ha establecido contacto telefónico con las 584 personas afectadas de toda España, manteniendo activa la atención diaria para resolver consultas e incidencias.

En cuanto a las resoluciones de las ayudas a fondo perdido, desde la Subdelegación han asegurado que ya se han abonado todas las ayudas por fallecimiento, con un importe total de 3,3 millones de euros, así como 96 resoluciones de ayudas a personas heridas, con un importe cercano al medio millón de euros.

La Oficina de Atención Integral, ubicada en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, continúa desarrollando su labor cercana de información, acompañamiento y atención personalizada a las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, desde la Subdelegación han señalado que el Gobierno de España mantiene su compromiso con las víctimas y sus familias, garantizando la atención, el acompañamiento y la gestión de las ayudas destinadas a las personas afectadas.