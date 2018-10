Oposición culpa a "la improvisación" de Junta de los atascos del puente del Odiel tras cortar el paso inferior

Publicado 03/10/2018 13:13:23 CET

HUELVA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la oposición en la Diputación de Huelva, PP, IU y el diputado no adscrito, anteriormente de Cs, han culpado de los atascos que se produjeron este martes en el puente del Odiel durante el primer día en el que se cortó la parte inferior del mismo ante el inicio de las obras a "la improvisación" de la Consejería de Fomento.

En declaraciones previas al pleno provincial, el portavoz del PP, David Toscano, ha precisado que "lo de ayer fue un caos absoluto fruto de la improvisación, creando muchas molestias porque no se puede empezar esta obra con el puente Sifón cortado".

En este sentido, Toscano ha precisado que "la obra va a ser un parche, ya que va a ensanchar una parte del embudo pero el puente tendrá los mismos problemas". En este sentido, ha señalado que "por ahora solo se ha cortado uno de los carriles pero no quiero ni pensar qué pasará cuando corten el segundo".

"Nos prometieron puentes de diseño y una inversión de 265 millones y al final se han quedado, once años después, en ensanchar la entrada y la salida desde Huelva con menos de un millón", ha manifestado Toscano, quien ha remarcado que "se está engañando a los ciudadanos porque no se están solucionando los verdaderos problemas", al tiempo que se ha preguntado "qué ocurrirá cuando se produzca un accidente en el puente o una simple avería", motivos que principalmente generan los habituales colapsos en este viaducto.

Por último, ha pedido la puesta en marcha de medidas para que esto no ocurra como por ejemplo "el trabajo a horas diferentes, cortar el paso en horas determinadas o que el puente Sifón siempre esté abierto, pero lo que no puede volver a ocurrir es lo de ayer", a lo que ha añadido que "lo que verdaderamente hace falta es que ensanche el puente o que se haga uno nuevo".

Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Jiménez, también en el Ayuntamiento, ha destacado que lo ocurrido denota "una falta de previsión, ya que todos tenemos claro lo que ocurre en el puente y se deben buscar alternativas", a lo que ha añadido que "se debería haber informado bien a la ciudadanía y haber buscado recorridos alternativos para ver de qué manera se podía paliar esta supresión".

El diputado no adscrito, Ruperto Gallardo, ha incidido en que la impresión hacia el ciudadano "ha sido muy mala, se ha improvisado más de la cuenta y no se ha previsto bien". Del mismo modo, ha asegurado que "las obras planteadas no van a solucionar nada porque el puente sigue siendo pequeño y necesitamos otro puente nuevo".

Por último, también ha sido preguntado por este asunto el portavoz del PSOE en la Diputación, José Fernández, y ha precisado que las obras han comenzado ahora "para no hacerlo en junio", ya en la temporada veraniega transitan más vehículos por él.

No obstante, ha precisado que de estas circunstancias "no se debe hacer política, ya que lo importante es que se van a acometer las obras y que dentro de 15 meses podremos transitar con menos dificultades" sobre esta infraestructura.

Por último, ha señalado que fue una decisión técnica y "yo no soy quien para enmendar la plana a los técnicos de la administración", por tanto ha mostrado su máximo respeto a esta decisión. De igual forma, ha señalado que esta "es la política que no le sirve al resto para gobernar", refiriéndose a que los demás grupos han llevado mociones a la Diputación sobre las obras de este puente y ahora que empiezan "las critican".