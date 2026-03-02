Un paciente ingresado en un hospital de Málaga por el accidente de Adamuz vuelve a casa tras su recuperación

Archivo - Imagen de archivo de las obra de reparación de la vía en Adamuz tras el siniestro. - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un paciente herido e ingresado en un hospital de Málaga tras el trágico accidente entre dos trenes de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero ya ha podido volver a su casa tras su recuperación.

Así lo ha dado a conocer este lunes en Huelva el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; y de Justicia, Administración Local y Función Público, José Antonio Nieto, cuando ha participado, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, en el acto de hermanamiento entre los municipios de Huelva y Adamuz tras el accidente ferroviario.

"Acabamos de recibir la buena noticia de que uno de los heridos hospitalizados ha podido hoy superarlo y ya está en casa y por tanto quedan seis heridos ya en los hospitales andaluces y por tanto de los siete que quedaban, hoy ya uno más en Málaga ha podido salir a su casa, volver a su casa", ha dicho Sanz al comienzo de su intervención.

El último dato ofrecido por la Junta de Andalucía daba cuenta este mismo lunes de los siete heridos --ahora seis-- aún ingresados en hospitales en la comunidad autónoma: uno en la UCI del Hospital Regional de Málaga; y en planta dos en Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (uno es un menor); dos en Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; uno en el Hospital Vithas Málaga --que sería el que ya ha vuelto a su casa tras su recuperación--; y uno en el Hospital Quirón de Huelva.