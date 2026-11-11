Palos (Huelva) recupera imágenes inéditas del Plus Ultra cien años después de su histórica travesía

Presentación de imágenes inéditas del histórico vuelo del Plus Ultra, recuperadas y restauradas por la Filmoteca de Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura de Palos de la Frontera (Huelva) ha acogido la presentación de imágenes inéditas del histórico vuelo del Plus Ultra, recuperadas y restauradas por la Filmoteca de Andalucía con motivo del centenario de la travesía que en 1926 unió Palos con Buenos Aires. El material procede de cinco obras cinematográficas históricas localizadas a través de un trabajo iniciado en 2023 por la Filmoteca de Andalucía, en colaboración con las filmotecas de Galicia, Cataluña y Zaragoza y la Filmoteca Española.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, el proceso de búsqueda, recuperación y restauración ha permitido disponer de estas imágenes en calidad Máster 4K. Entre las escenas recuperadas aparecen los preparativos previos al vuelo, el momento del despegue desde Palos de la Frontera y el posterior regreso de los aviadores, recibidos meses después por una multitud. Imágenes que permiten acercarse de una forma directa a cómo se vivieron aquellos acontecimientos hace ahora cien años.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, destacó "el valor que adquiere para el municipio poder contemplar estas grabaciones un siglo después". "Son imágenes grabadas ese día, en ese momento, donde muchos palermos vamos a poder ver antepasados nuestros y, sobre todo, ver con nuestros propios ojos la realidad de cómo se vivió ese gran día en 1926", señaló.

Por su parte, la delegada territorial de Cultura, Pastora Giménez, explicó, durante la presentación, el trabajo desarrollado por la Filmoteca para localizar, recuperar y ordenar este material audiovisual. Una labor que, según indicó, "permite incorporar nuevas piezas documentales al conocimiento de una expedición que forma parte tanto de la historia de Palos como de la aviación española".

La intención es que estas imágenes no queden limitadas a esta primera proyección. La Filmoteca mantendrá el material disponible para su consulta y difusión y contempla la posibilidad de que pueda proyectarse también en otros puntos de Andalucía.

La presentación incorporó además un elemento creado específicamente para esta recuperación histórica, ya que las imágenes estuvieron acompañadas por una banda sonora original del compositor malagueño Francisco José Martín Jaime, interpretada en directo por una formación orquestal bajo la dirección de Alberto Cubero.

El director explicó que la creación musical ha supuesto meses de trabajo por la propia naturaleza del material recuperado. "Es un proyecto apasionante, me ha ocupado casi todo el año", señaló Cubero, quien explicó que las imágenes proceden de diferentes fuentes y presentan la historia desde distintos puntos de vista.

Ese trabajo desembocó en una composición de aproximadamente una hora para piano y orquesta, concebida para acompañar las imágenes y aportar continuidad al relato audiovisual. Según Cubero, "el objetivo era evitar que el público asistiera simplemente a una larga proyección de cine mudo y crear un formato que pudiera funcionar también como obra musical independiente".

La proyección forma parte del programa que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera viene desarrollando durante 2026 para conmemorar el centenario del Plus Ultra, que despegó desde el municipio el 22 de enero de 1926 rumbo a Buenos Aires.

La programación ha incluido durante estos meses actividades culturales, educativas, históricas y divulgativas destinadas a recuperar y difundir la dimensión de aquella travesía.

Milagros Romero avanzó además que la conmemoración no concluirá con el final del año. "No quiere decir que en este próximo enero de 2027 se finalicen todos los actos del Plus Ultra", explicó.

Al respecto, el Ayuntamiento mantendrá nuevas propuestas durante los primeros meses del próximo año, con una programación que está previsto que culmine en primavera con la inauguración del Museo del Plus Ultra en Palos de la Frontera.

La alcaldesa agradeció también el trabajo desarrollado por la Junta de Andalucía y la Filmoteca para recuperar unas imágenes que, según señaló, permiten ampliar el patrimonio histórico del municipio y acercarlo a nuevas generaciones.

Al finalizar el acto, Atlantic Copper hizo entrega de un recuerdo conmemorativo a autoridades, empresas y colectivos que han colaborado durante el año en las distintas actividades organizadas con motivo del centenario. El obsequio consiste en un pisapapeles realizado en madera y cobre con el logotipo creado para los cien años del histórico vuelo.