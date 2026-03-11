El pintor Pedro Rodríguez presenta en la Fundación Caja Rural del Sur de Huelva su nueva etapa creativa

Presentación de la nueva exposición del pintor Pedro Rodríguez. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pintor Pedro Rodríguez ha presentado en la Fundación Caja Rural del Sur las 24 obras expuestas su nueva etapa creativa. En esta nueva colección denominada 'Viaje Iniciático', que permanecerá abierta hasta el día 27 de marzo, en horario de mañana y tarde, hay un alejamiento de su anterior etapa figurativa, donde el paisaje urbano era el protagonista.

El presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, participó en el acto de inauguración de la muestra y destacó que esta nueva etapa ya "se vislumbraba, se dejaba entrever, en la exposición del año 2023" en la misma sala.

El propio Pedro Rodríguez explicó que su viaje a Seúl, con motivo de su primera exposición individual en Corea del Sur, supuso "un punto de inflexión" en su carrera artística. "Ahora, mis obras se enmarcan en el expresionismo abstracto, donde hay referencias orientales y collages. No existe referencia alguna a lo real o a una imagen, que me sirva como punto de partida. El proceso pictórico es libre e intuitivo. Un viaje iniciático es una experiencia transformadora, combinando una aventura física con un profundo proceso de autoconocimiento y maduración interior", señaló.

El artista onubense apuntó que ha explorado "nuevas formas de expresarse", que hasta el momento no había utilizado, como el empleo del spray y destacó que "sigue fascinado" por el mundo coreano y "ello se evidencia en que los cuadros siempre llevan un distintivo del abecedario coreano mezclado entre los colores" que esta vez, como valoraban muchos de los asistentes, se presenta con "mucho más colorido y alegría sin llegar a ser nada explosivo" ya que esta etapa que inicia Pedro Rodríguez hay "como un encuentro con la esta luz marina que el mismo disfruta en sus recorridos por las playas de La Antilla".

Tanto José Luis-García Palacios Álvarez como el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, destacaron que Pedro Rodríguez ha sido de los creadores onubenses que más ha expuesto en los centros culturales de la entidad, tanto en Huelva, Sevilla como en Córdoba --un total de 11 muestras-- desde que en el año 2001 presentara sus primeras obras en el inicio de su carrera pictórica.

"Con lo que hemos sido de alguna manera unos privilegiados en ser los primeros en dar a conocer la evolución constante de su trayectoria creativa y alegrarnos, igualmente, de sus éxitos", señalaron.