El Plan Infoca da por controlado el incendio de Niebla tras dos semanas de lucha contra el fuego

NIEBLA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado a las 10,00 horas de este jueves el incendio forestal que comenzó el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), tras casi dos semanas de labores de extinción marcadas por una extrema complejidad y peligrosidad en las zonas de afectación.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un audio remitido a los medios, donde ha confirmado la noticia valorando el trabajo "destacadísimo, muy importante, muy complejo y muy peligroso" realizado por los efectivos desplegados. La dirección de extinción del plan ha sido la encargada de proponer formalmente dar por controlado el fuego tras consolidar las tareas de remate.

Sanz ha calificado este incendio como "uno de los más difíciles" y "más peligrosos y complejos" a los que se ha enfrentado el Plan Infoca en su historia. Durante la intervención, los equipos de emergencia han tenido que lidiar durante "ocho o nueve días" con condiciones "extremas" sin precedentes, agravadas por "giros de viento constantes" que complicaron las tareas sobre el terreno.

En sus declaraciones, el consejero ha expresado la "admiración, reconocimiento y felicitación" de toda la sociedad andaluza y del Gobierno regional a los profesionales del Plan Infoca, así como al conjunto del operativo global desplegado en la emergencia.

El responsable de Emergencias ha subrayado el esfuerzo coordinado entre las áreas de seguridad, la logística, la atención sanitaria y el apoyo social brindado a las familias afectadas. Asimismo, ha ensalzado la labor conjunta de los bomberos forestales, equipos técnicos y especialistas del Infoca junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los consorcios de bomberos de Huelva, Sevilla y también del Parque de Bomberos de Huelva capital.

Según ha apuntado el consejero, la intervención ha permitido "evitar" una propagación mayor en una masa forestal de gran extensión. Tras lograrse su estabilización días atrás, el retén del Infoca se ha mantenido sobre el terreno para rematar el perímetro y alcanzar la fase de control.

"Es uno de los incendios más extensos que ha habido jamás y el más difícil seguro de la historia, pero también hay que poner en valor todo lo que se ha evitado y todo lo que podía haber avanzado", ha enfatizado Antonio Sanz, quien ha concluido catalogando el control del fuego como "una buena noticia" para las comarcas onubense afectadas, "para Huelva, para Andalucía y para toda España".

Desde el Plan Infoca han informado de que, tras el control del incendio, trabajan en la zona para su remate y liquidación un total de dos vehículos autobombas y 21 efectivos.