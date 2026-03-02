El Pleno aprueba las líneas del programa 'Tu Diputación Actúa' para paliar los daños de los temporales

Pleno Extraordinario de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha aprobado este lunes, en el transcurso de un Pleno Extraordinario, las líneas estratégicas del programa 'Tu Diputación Actúa', para la recuperación y acompañamiento tras el tren de temporales sufridos en la provincia de Huelva y que estará dotado con una partida de 23 millones de euros para los municipios onubenses.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la propuesta ha salido con el voto unánime de todos los grupos políticos con representación en la cámara provincial, al igual que la propuesta de un segundo Pleno Extraordinario para instar al Gobierno de España a declarar la provincia como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil.

De este modo, el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva ha acogido la celebración de dos plenos extraordinarios con un denominador común: adoptar medidas para paliar los efectos de los temporales sufridos recientemente en la provincia de Huelva.

En el primero de ellos se han aprobado las líneas estratégicas del programa extraordinario 'Tu Diputación Actúa'. El programa, como ha señalado el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, tiene como objetivo ofrecer a los ayuntamientos de la provincia "un apoyo financiero para que puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren prioritarias para poder reparar y mejorar infraestructuras y servicios básicos que han sufrido deterioro tras los recientes temporales, permitiendo que cada ayuntamiento gestiones los fondos de acuerdo con sus necesidades".

Al respecto, Zamora ha recordado que, a través de una modificación de créditos que se aprobará en el Pleno Ordinario del próximo miércoles, 4 de marzo, de 23 millones de euros, la Diputación destinará 13,2 millones de euros a la financiación directa de actuaciones municipales, 4,8 millones se reservarán para municipios con situaciones de especial gravedad o singularidad, y otros cinco millones de euros se utilizarán para inversiones en infraestructuras viarias de carácter provincial.

Todos estos fondos se canalizarán a través de subvenciones nominativas extraordinarias, asegurando que los recursos lleguen rápidamente a los municipios con el menor número de trámites posible. El vicepresidente de la Diputación ha insistido en que "desde el primer momento" se ha informado de "primera mano" sobre cómo se encontraban los municipios, "escuchando directamente a sus alcaldes y alcaldesas, que son quienes mejor conocen la realidad de cada pueblo".

"Y para ello hemos mantenido reuniones comarcales, lo que nos han permitido identificar las prioridades y poner en marcha un plan de actuación como este", ha asegurado.

Por otro lado, en el segundo de los plenos extraordinarios celebrado hoy y a petición del grupo socialista, la Diputación de Huelva ha aprobado también por unanimidad instar al Gobierno de España a declarar la provincia de Huelva como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, y a la Diputación a adoptar medidas y recursos extraordinarios de apoyo, recuperación y compensación, a causa de los graves fenómenos climatológicos adversos de gran impacto que han afectado al conjunto del territorio provincial.