La Policía Local de Palos de la Frontera (Huelva) amplía su flota con dos nuevos todoterrenos híbridos

Entrega de los dos todoterreno a la Policía Local de Palos de la Fontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Palos de la Frontera amplía su parque móvil con la incorporación de dos nuevos todoterreno híbridos y de tracción total, preparados para reforzar las labores de vigilancia, seguridad y atención a emergencias en todo el término municipal.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por los concejales Ricardo Bogado y José Manuel Pérez, ha hecho entrega de las llaves al jefe de la Policía Local, junto a dos agentes del cuerpo. Los nuevos vehículos se incorporan a una flota municipal que cuenta también con coches patrulla, motocicletas, motos eléctricas y quads, ampliando así los medios disponibles para actuar tanto en el casco urbano como en caminos rurales, zonas industriales, La Rábida, Mazagón y otros puntos del término municipal.

Así, los dos todoterreno están equipados con sistemas de señalización luminosa y acústica, emisora, botiquín, extintor, conos, linternas, chalecos reflectantes, material de balizamiento y soportes para la realización de atestados, además de otros elementos propios del servicio policial.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha destacado que estos nuevos vehículos "mejoran los medios y la capacidad de respuesta de la Policía Local, reforzando la vigilancia, la seguridad y la atención a emergencias en todo el municipio".

Entre su dotación destaca también la incorporación de un desfibrilador, lo que permite que estos vehículos puedan actuar como recurso de primera intervención ante una parada cardiorrespiratoria mientras llegan los servicios sanitarios.

Además, la parte posterior ha sido adaptada específicamente para el traslado de detenidos y cuenta con una mampara de separación respecto a la zona ocupada por los agentes, mejorando las condiciones de seguridad durante este tipo de intervenciones.

La elección de vehículos híbridos y con tracción total busca combinar eficiencia en los desplazamientos con una mayor capacidad para circular por distintos tipos de terreno, reforzando así la respuesta de la Policía Local ante las diferentes necesidades que puedan surgir en Palos de la Frontera.

Con estas dos nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento continúa ampliando los medios materiales a disposición de la Policía Local para el desarrollo de sus funciones de vigilancia, prevención y atención al ciudadano.