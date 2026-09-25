El PP destaca la "apuesta" de la Junta por "una educación de calidad" para más de 109.000 alumnos en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este viernes en rueda de prensa en Lepe. - PP HUELVA

LEPE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha valorado de forma "muy positiva" el comienzo del curso escolar 2026/27 en la provincia, que ha arrancado "con normalidad" en todas las etapas educativas para más de 109.000 estudiantes en la provincia de Huelva.

González ha subrayado la "apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno por una educación de "calidad y al lado de las familias como demuestra gratuidad de Infantil a los niños de un año, con la que el 95% de los menores de tres años escolarizados en Huelva estudia gratis, una FP que sigue creciendo con 12.041 plazas, y la bajada de la ratio a 22 alumnos en las aulas de tres años", ha indicado la formación en una nota.

El dirigente popular ha destacado que la gratuidad en el tramo del primer año es una de las "principales novedades" y ha señalado que "Juanma Moreno se comprometió, al llegar a la Presidencia de la Junta, a que la gratuidad llegaría a todos los ciclos, desde los cero años hasta la universidad y está cumpliendo su palabra".

En este sentido, González ha explicado que esta medida persigue dos objetivos "fundamentales" que son "fomentar la escolarización y favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de padres y madres, especialmente de las clases medias".

El presidente del PP onubense ha puesto también el acento en el "impulso" a la Formación Profesional, que este curso supera los 12.000 alumnos matriculados en la provincia. "Esto supone un incremento del 58% respecto a cuando gobernaba el Partido Socialista. Desde que Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta en 2018, la FP no ha dejado de crecer en Huelva", ha señalado.

Este curso son 109.467 los estudiantes de enseñanzas no universitarias en la provincia, repartidos en 480 centros y atendidos por 8.707 docentes. La incorporación a las aulas se hizo de forma escalonada entre el 3 de septiembre, con los más pequeños del primer ciclo de Infantil, y el 21, cuando empezaron Idiomas y las enseñanzas artísticas superiores.

"Estas cifras demuestran una vez más la apuesta decidida del Gobierno andaluz por la educación pública en Huelva y en toda Andalucía. Juanma Moreno tenía claro desde el principio que la Educación iba a ser un pilar fundamental de sus políticas y está demostrando que una enseñanza de calidad es posible", ha concluido González.