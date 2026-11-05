El PP destaca que la Junta destina a Huelva "la mayor inversión de su historia" para que "avance"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este jueves en rueda de prensa. - PP HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 "demuestran que con Juanma Moreno Huelva avanza en inversión con las cuentas más altas de la historia para la provincia".

En una nota, el PP ha señalado que la Junta invertirá en la provincia 419,9 millones de euros, "casi cien millones más que en 2026". "Son las cuentas más altas que ha tenido nunca Huelva y llegan con un Gobierno liderado por Juanma Moreno que cumple poniendo a la provincia y a los onubenses en el centro de sus políticas", ha afirmado González.

El presidente de los populares onubenses ha destacado que la inversión por habitante en la provincia "alcanza los 772 euros, 176 euros más que en el ejercicio anterior" y ha remarcado que "en 2019 el primer presupuesto de Juanma Moreno para seis meses fue de 97 millones mientras que para 202 hablamos de casi 420".

"Hoy hablamos que de un Presupuesto que es un 334,5% más, casi 420 millones. Esa es la diferencia entre los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta, que abandonaron a esta provincia durante décadas, y el actual gobierno andaluz que ha decidido apostar por ella desde el principio", ha afirmado.

En materia sanitaria, el dirigente popular ha subrayado "los 29,7 millones para el Hospital Materno Infantil". "Ya es una obra en marcha y será una realidad gracias a Juanma Moreno, así como el Hospital de Alta Resolución Costa Occidental de Lepe, que se equipará el nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Riotinto y que avanzan los nuevos centros de salud de Molino de la Vega, Cartaya, Aracena, Moguer y Valverde del Camino", ha añadido.

El presidente del PP onubense ha enumerado también otras inversiones, entre ellas "los 14,4 millones para la EDAR de Huelva y los 6,5 millones para el tercer carril de la A-483 entre Almonte y El Rocío, los 85,1 millones para la Universidad de Huelva, los 7,7 millones para convertir el Banco de España en museo y los 3,5 millones para la Escuela de Arte León Ortega".

González ha manifestado que todo ello se hace "bajando impuestos". "Mientras otros suben impuestos, en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado se puede pagar menos y tener mejores servicios públicos sin freír a impuestos los ciudadanos como hace Pedro Sánchez", ha señalado.

El dirigente popular ha contrapuesto el modelo andaluz con el del Gobierno de Pedro Sánchez, "que sigue sin presupuestos, mantiene un sistema de financiación injusto que castiga a Andalucía y tiene a Huelva olvidada sin AVE, sin la presa de Alcolea, sin mejoras en las vías de comunicación y soluciones para el litoral onubense".

Por último, Manuel Andrés González ha subrayado que "con Juanma Moreno, Andalucía funciona y Huelva avanza. Ese es el modelo que queremos para España, porque esta provincia necesita también un Gobierno del Partido Popular en España que cumpla con esta tierra".