El PP de Huelva apuesta por Feijóo como garante para terminar la presa de Alcolea y el Túnel de San Silvestre

Archivo - La cabeza de lista del Partido Popular por la provincia al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular por la provincia al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, ha definido a la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre como dos infraestructuras "esenciales" para Huelva, al considerar que ambas "son imprescindibles para garantizar el agua, atraer inversión y generar oportunidades en toda la provincia".

Según ha detallado la formación en una nota, Miranda ha declarado que se trata de obras de competencia estatal que "Huelva lleva años reclamando". Son "un claro ejemplo de la parálisis y el bloqueo socialista durante ocho años". Al hilo, ha explicado que es "el tiempo que llevara parada la obra de la presa de Alcolea, que comenzó con un Gobierno del PP y quedó parada con la llegada del PSOE". Por ello, ha señalado "la única garantía para que se complete una infraestructura clave para el futuro de Huelva es que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno".

"El próximo 29 de noviembre Huelva, Andalucía y España se juegan mucho. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. Nos jugamos acabar con la parálisis y el bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez. Nos jugamos contar con un Gobierno aliado en Madrid. Con un presidente, Alberto Núñez Feijóo, comprometido con Huelva, que nos escuche, que nos atienda, que se preocupe por nosotros", ha destacado la candidata.

En contexto, la formación ha indicado que la presa de Alcolea es "fundamental para nuestros grandes sectores productivos como la agricultura y la industria". "Significa dotar a la provincia de más regulación y más garantía de recursos hídricos, además de reforzar la seguridad ante posibles inundaciones".

Con ello, la candidata ha apostillado que "se da seguridad al regadío y a la agricultura onubense, se refuerza el abastecimiento y se ofrece estabilidad a sectores que son motor económico y de empleo de la provincia como es la industria verde y sostenible". Así, la candidata ha afeado que "su bloqueo es político, ya que incluso la Junta de Andalucía se ha ofrecido a terminar la obra con recursos propios si el Gobierno firma el convenio para hacerlo".

Junto a la presa de Alcolea, la otra infraestructura "esencial" es el Túnel de San Silvestre. Por su canalización circula el 95 por ciento del agua potable de la provincia. Se trata de una pieza clave del suministro de agua a la capital, su área metropolitana, el entorno industrial y las zonas costeras.

"Sin agua no hay industria, no hay agricultura, no hay turismo ni hay vivienda. San Silvestre y Alcolea son dos caras de la misma garantía, que Huelva tenga el agua que necesita para crecer". En este caso, el proyecto acumula "sucesivos retrasos e incumplimientos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sin que en estos momentos "sepamos ni cómo está el proyecto ni cómo piensa terminarlo".

En suma, Miranda ha destacado que el impacto de ambas infraestructuras. La candidata Popular ha trasladado su compromiso de "impulsar en el Congreso las iniciativas y las partidas presupuestarias necesarias para que ambas obras se ejecuten sin más retrasos". "Huelva ya ha esperado bastante. Es hora de que el agua llegue a todos y de que esta provincia tenga el futuro que se ha ganado", ha concluido.