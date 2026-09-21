El PP de Huelva celebrará el XVII Congreso Provincial el próximo 28 de noviembre

Reunión de la Junta Directiva del PP de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva Provincial del Partido Popular ha aprobado este lunes por unanimidad la convocatoria del XVII Congreso Provincial del PP de Huelva, que tendrá carácter ordinario según lo previsto en el Reglamento Marco de Congresos. La Junta Directiva Provincial del PP de Huelva ha acordado que el Congreso se celebre el 28 de noviembre en Huelva, en el Espacio Santa Fe y que tenga 830 compromisarios que se desglosan en 166 natos y 664 electos, correspondiendo a Nuevas Generaciones 39 compromisarios entre los electos.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, otro de los puntos que se han aprobado en la Junta Directiva Provincial ha sido el nombramiento de la Comisión Organizadora del Congreso (COC), que estará presidida por Alberto Fernández, presidente del Comité Electoral del PP de Huelva.

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado los "importantes retos" que afronta el Partido Popular en este curso político, marcado por la celebración de las elecciones generales y las próximas municipales de mayo.

En este contexto, ha expresado el "buen momento" por el que atraviesa el Partido Popular, "consolidándose como primera fuerza en la provincia, como pudo reflejarse de nuevo en las últimas elecciones andaluzas con más de 100.000 votos y la victoria en 48 municipios de la provincia".