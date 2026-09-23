Armengol expulsa del hemiciclo a una diputada del PP por mostrar un bote de gas pimienta al considerarlo "un arma"

1119391.1.260.149.20260923100935 La diputada del PP Ana Belén Vázquez. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado este miércoles del hemiciclo a la portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez por mostrar en el Pleno un bote de gas pimienta, al considerarlo "un arma" según la legislación vigente.

Vázquez ha enseñado el bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Una vez finalizado su rifirrafe con el ministro, Armengol ha llamado al orden a la diputada aludiendo al artículo 101 del Reglamento del Congreso que impide exhibir armas en sede parlamentaria y argumentando que un bote de gas pimienta es considerado como tal según el Registro de Armas. "Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles", ha indicado Armengol.

GRITOS DE "FUERA, FUERA"

Esta orden ha sido recibida con gritos de "fuera, fuera" desde la bancada 'popular' mientras Vázquez se dirigía a Armengol desde su escaño intentando que le diera la palabra, pero la presidenta se ha negado. Es más, le ha llamado al orden por segunda vez avisándole de que, si había una tercera, tendría que expulsarla del Pleno durante todo lo que resta de sesión y aplicarle el artículo 106.

El artículo 106 prevé la inmediata expulsión del recinto parlamentario de quien promueva un "desorden grave" y, si se trata de un parlamentario, faculta a la Presidencia para suspender "en el acto en su condición de diputado por el plazo de hasta un mes", una sanción que puede ampliarse o agravarse si así lo decide la Mesa de la Cámara.

Tras esa advertencia Vázquez ha permanecido aún unos momentos en su escaño, pero después ha salido del Salón de Pleno recibiendo el apoyo de sus compañeros con palmadas en el hombro y aplausos de grupo puesto en pie.

VÁZQUEZ ESPERA UNA RECTIFICACIÓN

A su salida del hemiciclo, y visiblemente nerviosa, Vázquez ha tachado de "surrealista" y de "broma de mal gusto" la decisión de Armengol, a la que acusa de "reventar" el Pleno. Ha recalcado que el spray de gas pimienta que porta, que está "vacío", "no es un arma", y ha recriminado a la presidenta que no conozca ni tan siquiera el reglamento de armas. "Espero que rectifique", ha dicho.

Con todo, ha dicho que entregaría el objeto en comisaría, no sin antes señalar que le parece "una auténtica vergüenza" la actuación de la presidenta al insinuar que "media Ceuta", sobre todo mujeres y niños, está llevando armas al llevar consigo, "por desgracia", este spray para defenderse. "Y claro que no necesitamos una licencia de armas para portar esto, que está a la venta", ha insistido.

La portavoz de Interior de los 'populares', que es policía de profesión, ha recordado otras polémicas anteriores como las balas que en su día mostró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y por los que no le echaron del Pleno.

EL PP CRITICA LA "SOBREACTUACIÓN" DE ARMENGOL

Fuentes del PP creen que Armengol ha estado "sobreactuada" y ha mostrado su apoyo "total" a su diputada, de la que ya sabían que sacaría el bote vacío de gas pimienta, una actuación a la que no veían problema porque se trata de un objetivo que llevan las niñas ceutíes en su mochila.

De hecho, en la sesión de control ha habido varios diputados del P PP que han sacado a colación este asunto descalificando a la presidenta del Congreso, a su vez ha calificado de "cobarde" que se le implique en los debates parlamentarios en los que, por razón de su cargo, no puede intervenir y responder.

El artículo 101 del Reglamento esgrimido por Armengol para la expulsión de la parlamentaria 'popular' contempla la suspensión cautelar de la condición de diputado de quien "portare armas dentro del recinto parlamentario", una decisión que debe ser adoptada por el Pleno en sesión secreta. Si la Mesa considerase que el comportamiento de Vázquez fuera constitutivo de delito, la Presidencia debería informar al órgano judicial competente.

EL REGLAMENTO DE ARMAS Y SU EXCEPCIÓN

Desde la Presidencia del Congreso se han remitido después al Reglamento de Armas de 1993 que prohíbe la "publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados" de "sprays de defensa personal" y de "todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas".

"De lo dispuesto en este apartado se exceptúan los sprays de defensa personal que, en virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se consideren permitidos, en cuyo caso podrán venderse en las armerías a personas que acrediten su mayoría de edad mediante la presentación del documento nacional de identidad, pasaporte u otros documentos que acrediten su identidad", reza el citado decreto, recogido por Europa Press.