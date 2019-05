PP Huelva critica el "último caso de oscurantismo" de PSOE al "licitar obra en vísperas de las elecciones"

Publicado 18/05/2019 18:19:55 CET

HUELVA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Alcaldía de Huelva por el PP, Pilar Marín, ha presentado este sábado sus propuestas sobre "transparencia municipal" ante la fachada del antiguo Mercado de Santa Fe, donde ha criticado el "último caso de oscurantismo" por parte del gobierno socialista de Gabriel Cruz en el Ayuntamiento, "al licitar el proyecto de obra para la reforma del edificio por procedimiento de urgencia, en vísperas de las elecciones municipales y con tan sólo ocho días para presentar las ofertas".

Pilar Marín ha incidido en un comunicado en "las sospechas que genera que la licitación del proyecto de reforma del antiguo mercado y cuartel de Santa Fe se haya realizado el pasado 9 de mayo por vía de urgencia y a tan solo unos días de los comicios locales".

"En ocho días naturales no hay tiempo para presentar propuestas solventes para la reforma de un edificio de la envergadura del antiguo Mercado de Santa Fe", ha subrayado Marín, antes de insistir en que "incluso el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ha denunciado que las formas del alcalde no son las más adecuadas", al considerar que "no es razonable el plazo dado por parte del Ayuntamiento, ya que vulnera los derechos de los colegiados".

Para evitar "en un futuro el uso electoralista y partidista del Ayuntamiento" y, sobre todo, "para garantizar la transparencia en el proceso", la candidata se ha comprometido a "no sacar ningún contrato de obra ni licitación en los dos meses previos a las elecciones municipales, salvo lo que sea estrictamente necesario y marcado por ley".

"Se trata de evitar episodios como el sucedido en el Mercado de Santa Fe, donde ahora hay unas prisas tremendas por parte del alcalde porque su interés verdadero son las elecciones y no asegurar la mejor rehabilitación posible para el edificio", ha señalado la popular.

Junto a este caso de "oscurantismo" por parte del gobierno de Cruz, Pilar Marín se ha referido a "otros episodios" que "se han producido durante la última legislatura". Así, ha destacado los "contratos secretos" del Recreativo de Huelva "con Eurosamop y Krypteia, que finalmente tuvo que ser un juez quien obligase al alcalde a hacerlos públicos, o los tres concursos desiertos por falta de transparencia e información para la venta del Decano".

Pilar Marín ha señalado la "falta de transparencia en los dos expolios de patrimonio arqueológico ocurridos en el yacimiento del Seminario, o los cambios de fechas para celebrar el Debate del Estado de la Ciudad, que a pesar de estar fijados para julio, el alcalde los ha convocado a su antojo, como el último que ha sido en diciembre".

"Cruz es un alcalde que ni tan siquiera es capaz de cumplir con su palabra", ha recalcado la candidata, quien ha lamentado que "el Ayuntamiento de Huelva ha perdido mucha transparencia a lo largo de estos cuatro años", como afirma que "se demuestra que pleno tras pleno donde las mociones se aprueban pero quedan metidas en el cajón del alcalde, olvidadas y sin conocer los grupos de la oposición si se está haciendo algo para que se cumplan".

"Para evitar casos de oscurantismo como el del Mercado de Santa Fe, los contratos secretos del Recre y las mociones que ahora quedan olvidadas en el cajón del alcalde, yo voy a ser la alcaldesa de la transparencia", ha concluido Pilar Marín.