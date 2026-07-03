El PP de Huelva destaca que el acuerdo de gobierno con Vox en Andalucía aporta "estabilidad y seguridad"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la secretaria general, Berta Centeno. - PP DE HUELVA

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Andalucía para los próximos cuatro años de legislatura aporta "estabilidad y seguridad" a los andaluces.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha valorado que hace unos días hablaba que Andalucía "necesitaba cuanto antes un gobierno para garantizar la estabilidad institucional y preparar en tiempo los presupuestos para el próximo curso político", pero "el objetivo se ha conseguido".

"Se ha conseguido ese objetivo gracias a un acuerdo que aporta estabilidad, que aporta seguridad jurídica y que aporta capacidad para seguir transformando Andalucía como lo viene haciendo Juanma Moreno en los últimos ocho años. Andalucía y los andaluces no podían permitirse meses de bloqueo político, lo responsable era formar gobierno estable y en empezar cuanto antes", ha comentado.

En este sentido, el popular ha subrayado que Juanma Moreno "es el primer presidente andaluz investido con el mayor apoyo parlamentario de la historia de Andalucía". Ha recibido el apoyo de 68 de los 109 diputados que conforman el Parlamento andaluz, lo que supone "una mayoría sin precedentes que dará estabilidad", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que el acuerdo alcanzado de Gobierno en Andalucía incluye compromisos como la aprobación y el respaldo para los Presupuestos de la Junta de Andalucía en los próximos cuatro ejercicios, con entrada en vigor cada 1 de enero. Además, incluye 150 medidas concretas para que se puedan desarrollar durante toda la legislatura.

Las "prioridades" del acuerdo se centran en la sanidad, el sector primario, la vivienda, la familia, el empleo y la simplificación administrativa. "Cuando las fuerzas políticas son capaces de dialogar, son capaces de ceder pensando siempre en el interés general, ganamos todos los andaluces. Estamos hablando de un acuerdo plenamente comprometido con nuestra tierra y con los andaluces", ha concluido.