El PP de Huelva dice que en Alosno se "saltan la ley" al no convocar pleno de constitución y retrasar la Diputación

ALOSNO (HUELVA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha dicho este viernes que el alcalde en funciones de Alosno, Juan Capela, "se está saltando la ley" al no convocar el pleno de investidura para la nueva corporación municipal --que estaba previsto para este viernes 7 de julio-- y que esto "está perjudicando sobremanera, no solo al municipio, sino a la provincia", porque "la constitución de la Diputación Provincial está a la espera de que se constituya este Ayuntamiento".

"No vamos a permitir ni vamos a consentir que ningún alcalde se salte la ley a la torera. Y el alcalde en funciones de Alosno en estos momentos está vulnerando lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que dice muy claramente en el artículo 195.1 que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral".

En este sentido, en una rueda de prensa en el municipio, González ha explicado que este es el caso de Alosno, cuya constitución se retrasó después de que la Junta Electoral de Valverde del Camino emitiera una diligencia en la que prorrogaba de manera cautelar la suspensión de la constitución de este Ayuntamiento debido a un recurso presentado por el PSOE, y "en cuyo supuesto, dice literalmente la ley, se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones", ha subrayado González.

Por tanto, ha señalado que la ley "es clara" y que "este viernes se debe constituir el nuevo Ayuntamiento de Alosno. "No cabe ningún tipo de duda, no cabe ningún tipo de interpretación a la ley. En este caso concreto, por haberse interpuesto un recurso contencioso electoral por parte del Partido Socialista, el alcalde en funciones de Alosno tiene la obligación de constituir en el día de hoy el nuevo Ayuntamiento", ha enfatizado.

En este punto, el líder popular ha dicho que "no quiere pensar" que el alcalde en funciones "tenga sobre su mesa algún tipo de resolución judicial y esté haciendo caso omiso a los establecidos literalmente en la ley" y ha pedido que "convoque de manera urgente para el día de hoy el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Alosno" ya que "en caso contrario", desde el Partido Popular de Huelva van a estudiar "las acciones legales que les ampare para interponer esas acciones contra el alcalde en funciones de Alosno".

"Porque no vamos a consentir que se siga perjudicando los intereses de este pueblo y que se siga perjudicando los intereses de la provincia de Huelva por falta de constitución de la Diputación Provincial, como consecuencia de la falta de la constitución de este Ayuntamiento.

González ha reiterado que, en este caso, no se puede constituir la Diputación "por cuanto que los concejales electos del Ayuntamiento de Alosno no pueden elegir a los diputados que van a representar en la institución provincial al Partido Judicial de Valverde del Camino, que es del que depende este municipio", toda vez que ha recordado que la Diputación Provincial "también tiene un plazo para su constitución" y que "no se puede demorar más".

"La ley dice lo que dice, que en el caso de interposición de recurso contencioso electoral los ayuntamientos se tienen que constituir el día 40 días posterior a la celebración de la ley. Por lo tanto, este 7 de julio tiene que estar constituido el ayuntamiento Alosno sí o sí", ha concluido.

En las pasadas elecciones municipales el PP y el PSOE empataron en Alonso con cuatro concejales --aunque el PP fue el grupo más votado--, por lo que Independientes, con tres, tiene la llave del Gobierno municipal.