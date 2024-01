El PP de Huelva lamenta que Sánchez "cruce la línea roja" con la ley de amnistía que "socava el principio de igualdad"

HUELVA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado que este martes "el Gobierno del PSOE dará un paso más, va a cruzar la línea roja que marca la Constitución, y aprobará la ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados dejando claras sus prioridades con el independentismo". El dirigente popular ha defendido que "estamos en la obligación de expresar nuestra oposición a esta ley que amenaza con socavar el principio de igualdad entre los ciudadanos, que es uno de los pilares sobre los cuales se construye una sociedad justa y equitativa".

"Esta investidura nace del engaño a los ciudadanos porque el candidato del PSOE va a hacer lo contrario a lo prometido en campaña electoral, dijo que no habría amnistía y hoy la aprueba en el Congreso de los diputados", ha recalcado el presidente de los populares onubenses en un comunicado, subrayando que, ante esta situación "en el PP ya lo hemos dejado claro que defenderemos la igualdad de los españoles por encima de todo". "No habrá una institución desde la que no denunciemos las desigualdades y privilegios para unos pocos a los que Sánchez nos quiere condenar", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que "cada centímetro de igualdad entre los españoles que retroceda Sánchez, lo avanzaremos allí donde gobierna el PP. Los onubenses pueden contar el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía que ofrece soluciones a los problemas reales".

Así, González ha asegurado que "mientras la provincia de Huelva ha tenido en estos cinco años a un gobierno en la Junta de Andalucía que no ha dejado de creer en esta provincia, cumpliendo lo que dice y poniendo por delante los intereses de los onubenses, en Madrid hay un gobierno del PSOE que no ha hecho nada y que pretende convertir a unos españoles en ciudadanos de primera y a otros en ciudadanos de segunda".