El PP de Huelva presenta en Diputación una moción para un reparto "no discriminatorio" de fondos destinados a vivienda

Archivo - Imagen de la fachada de la Diputación en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en la Diputación de Huelva llevará a Pleno una moción para instar al Gobierno de España a garantizar un reparto objetivo y no discriminatorio de los fondos destinados a vivienda y a respetar las competencias de las Comunidades Autónomas. Los populares presentan también una segunda moción, que se debatirá en el próximo Pleno de la Diputación a celebrar el 4 de noviembre, exigiendo al Gobierno la recuperación de OCON-Sur (Órgano de Coordinación Antidroga) y el refuerzo inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Huelva.

En cuanto a la primera de las mociones, los populares argumentan que "mientras por un lado se muestra la ineficacia de las políticas de vivienda del Gobierno de España, y allí donde se implementan aumenta exponencialmente el problema global de la vivienda, la Junta de Andalucía ha demostrado con creces que una verdadera política de vivienda con visos de futuro y eficiencia real en la sociedad, obedece a materias prácticas y variedad de modelos que impulsen la realidad de los parques de vivienda a disposición de la ciudadanía y en especial de los jóvenes", tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

Por ello, el grupo popular insta, en la moción, al Gobierno de España a garantizar que la distribución de todos los fondos estatales destinados a políticas de vivienda se realice exclusivamente con arreglo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, respetando los principios de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad territorial.

También se rechaza cualquier mecanismo que condicione el acceso de las comunidades autónomas a fondos estatales de vivienda a la aceptación de un determinado modelo de política de vivienda o a la aplicación de medidas que formen parte del ámbito de sus competencias propias; así como instar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que incremente la aportación financiera de la Administración General del Estado al Plan Estatal de Vivienda, evitando trasladar una carga desproporcionada de financiación a las comunidades autónomas.

Por último, la moción manifiesta el "firme compromiso de la Diputación de Huelva" con todas aquellas políticas públicas que permitan aumentar la oferta de vivienda, facilitar la emancipación de los jóvenes, promover la vivienda protegida y garantizar el acceso a una vivienda digna, desde el respeto institucional y la cooperación entre todas las administraciones públicas.

La segunda de las mociones del grupo popular tiene que ver con la seguridad y, en concreto, con el OCON-Sur, una unidad de élite de la Guardia Civil, "desmantelada" por el Ministerio del Interior hace cuatro años.

En la moción, los populares instan al Gobierno de España a la recuperación "inmediata" de esta unidad, dotándola de los medios humanos, materiales y presupuestarios necesarios para desarrollar su labor con la misma eficacia que demostró durante los años en que estuvo operativo.

También se insta al Gobierno de España a reforzar de manera urgente, estructural y permanente --y no meramente estival o coyuntural-- las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinadas en la provincia de Huelva, cubriendo la totalidad de las plazas vacantes en el catálogo y adecuando dichas plantillas al volumen real de actividad delictiva que soporta la provincia.

Al mismo tiempo, y entre otras cuestiones, en la moción se insta al Gobierno a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Huelva de los medios marítimos, aéreos y tecnológicos necesarios para hacer frente con garantías a las narcolanchas, incluyendo embarcaciones de mayor velocidad y autonomía, equipos de visión nocturna y sistemas de vigilancia y detección adecuados a la magnitud del problema.

Para finalizar, los populares piden tramitar la declaración de Huelva como Zona de Especial Singularidad en materia de seguridad, tal y como han reclamado las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, y exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ante su evidente incapacidad y pésima gestión para atender las demandas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, garantizar la seguridad de nuestro territorio y la sucesión de decisiones erráticas que han generado la actual situación límite que vive la provincia de Huelva".