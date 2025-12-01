El PP de Huelva presenta una PNL en el Parlamento para que el Gobierno "rectifique" sobre el deslinde de Doñana

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González. - PP HUELVA

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha mostrado este lunes su "rechazo" ante "la decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica al aprobar el deslinde que afecta a la marisma del Parque nacional de Doñana" y ha anunciado que su partido ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento para pedir al Gobierno "que rectifique".

González ha afirmado que "se trata de un ataque directo a la autonomía andaluza y, por supuesto, un ataque a la conservación real del entorno de Doñana" y que "en esta cuestión el gobierno de Sánchez y Montero está actuando de una manera completamente ilógica contra los datos científicos", ha indicado la formación en una nota.

Desde el Grupo Popular en el Parlamento se ha registrado una PNL, que se va a debatir este miércoles, "exigiéndole al Gobierno que rectifique en sus pretensiones de deslinde de las Marismas de Doñana".

"Este miércoles tenemos que decirle no al gobierno de Sánchez y de Montero con esta barbaridad que pretende con la provincia de Huelva en general y, en particular, con el Parque Nacional de Doñana", ha dicho González antes de señalar que "los parlamentarios del PSOE tienen una oportunidad única de defender Doñana y Huelva o por el contrario veremos si se alinean con las órdenes de Pedro Sánchez".

En este sentido, el popular ha incidido en que "jamás la marisma de Doñana ha sido una marisma mareal. Jamás ha sido una marisma inundada por el agua del mar. Es una barbaridad lo que está tratando de llevar a cabo el Gobierno central. Declarar que la laguna es de agua salada es una aberración científica y ambiental".

Asimismo, el Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, ya ha registrado varias preguntas por escrito y los diputados onubenses anunciaron que llevarán a cabo "todas las iniciativas parlamentarias que sean necesarias para que este deslinde no se lleve a cabo".

Además, señalan los populares que el deslinde "cuenta con la oposición también los ayuntamientos afectados de Almonte e Hinojos". Precisamente, este último municipio, con su alcaldesa a la cabeza, Joaquina del Valle, convocó una manifestación el pasado sábado "que fue un éxito rotundo", ha concluido.