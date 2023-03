El PP pide al PSOE que "ayude a solucionar un problema que generó a los agricultores del Condado de Huelva"

HUELVA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha pedido al PSOE que apoye la Proposición de Ley que ha registrado el pasado viernes el Grupo popular en el Parlamento de Andalucía para "rectificar el problema creado con el plan que aprobó el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía".

González, acompañado por los portavoces y candidatos populares de los municipios "afectados" de Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana del Condado, ha subrayado que "lo único que se pretende es dar seguridad y solucionar un problema que generó el PSOE a los agricultores impidiendo la posibilidad de trabajar sus campos como históricamente habían hecho", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

El popular ha manifestado que el nuevo texto de la Proposición de Ley "enriquece al anterior", y ha aseverado que "Doñana es intocable", así como ha subrayado que, además, plantea la creación de una oficina técnica para analizar "caso por caso las explotaciones que quedaron al margen de la ley con el Plan Especial de 2014 que aprobó el Gobierno socialista".

Así, el presidente de los populares onubenses ha remarcado que la Proposición de Ley para la revisión de la ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte "nada tiene que ver con Doñana, nada tiene que ver con el agua, estamos hablando exclusivamente de calificación de suelo".

"En la nueva Proposición de Ley no se habla de agua, por lo que Doñana está más que salvaguardada. En el Partido Popular tenemos muy claro que hay una línea roja que jamás se va a saltar que es preservar Doñana y preservar el acuífero de Doñana pero igual que lo tenemos claro nosotros lo tienen claro los propios agricultores que lo dijeron alto y claro ayer en rueda de prensa", ha enfatizado.

REUNIONES CON EL PSOE EN EL PARLAMENTO

González ha señalado que se han reunido durante las pasadas semanas con el PSOE "para que hicieran las aportaciones que estimaran oportunas" y explicándoles "la importancia de aprobar esta nueva ley para rectificar el anterior Plan que dificultaba a los agricultores su trabajo".

"No entiendo que a estas alturas el PSOE mienta diciendo que no nos hemos sentado con ellos, hemos estado reunidos con el portavoz de Agricultura en el Parlamento de Andalucía, con el portavoz del grupo socialista para ofrecerle la posibilidad de que aportaran ideas e iniciativas porque no podemos entender el desapego del Partido Socialista con los problemas de los agricultores del Condado", ha lamentado el popular.

Por su parte, ha anunciado que el Partido Popular va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de los municipios afectados y en la Diputación Provincial de Huelva "para que se sumen a la Proposición de Ley que ha presentado el PP en el Parlamento andaluz cuyo objetivo es buscar una solución a los problemas de los agricultores en el Condado".

En este sentido, ha señalado que "no vale con que los alcaldes socialistas digan sí en sus ayuntamientos y después consientan que su partido se abstenga en el Parlamento de Andalucía". "Si es verdad que a ellos les preocupa los agricultores y la agricultura de sus pueblos, si es verdad que los alcaldes en privado están de acuerdo con la tramitación de la ley que sean valientes y obliguen a su partido a decir sí a la Proposición de Ley".