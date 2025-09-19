El Prelsi atendió a 15.255 temporeros y realizó 1.491 inspecciones en alojamientos en la pasada campaña en Huelva

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (Prelsi), impulsado por Interfresa, ha cerrado la campaña agrícola 2025 de Huelva con 394 empresas adheridas, un total de 15.252 trabajadores atendidos (de los que 8.771 corresponden a trabajadores con contrato en origen bajo la Orden Gecco). A esto se suman las 1.491 inspecciones realizadas en los alojamientos, tanto antes de la llegada de los trabajadores, como durante su estancia en caso de que se produzca alguna incidencia y al final de la misma.

Unos resultados, según ha indicado Interfresa en una nota, que consolidan al Prelsi como "referente nacional en la gestión sociolaboral del sector de los frutos rojos" y que "reflejan avances significativos en eficiencia operativa, refuerzo institucional y optimización de recursos", todo ello "manteniendo el compromiso con el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento responsable de las empresas adheridas, sin renunciar a la calidad ni a la amplitud de los servicios prestados".

Así, la racionalización del dispositivo humano y logístico, con un modelo organizativo "más sólido" ha logrado "mantener todos sus servicios en pleno funcionamiento, agilizando la gestión de incidencias, la coordinación con entidades colaboradoras y los procesos administrativos".

Los consultores de integración del Prelsi han girado 3.093 visitas de seguimiento a las empresas productoras, han resuelto 626 incidencias de distinta índole y han realizado 589 acompañamientos sanitarios y 57 generales entre viajes a Tarifa/Tanger y acogidas en sus llegadas.

Con 2.636 gestiones administrativas completadas, destaca la gestión de más de 2.402 cuentas bancarias gracias al convenio de colaboración entre Interfresa y la Fundación Caja Rural del Sur, con el que se persigue dotar a los trabajadores y trabajadoras de las empresas adheridas a Prelsi de las herramientas necesarias para garantizar sus derechos financieros.

Para el director del Prelsi, Francisco Javier Hernández, "el éxito de esta campaña no sería posible sin el esfuerzo y la implicación de las empresas adheridas. Les agradecemos su madurez y responsabilidad, que son la mejor carta de presentación de un sector que quiere avanzar de manera ética y sostenible y animamos a aquellas empresas que aún no se han incorporado al plan a que lo hagan, porque sumarse a este proyecto significa apostar por el futuro del sector y por el bienestar de sus trabajadores", ha dicho.

De cara a próximas campañas, el Prelsi ya trabaja en nuevas líneas estratégicas como la actualización tecnológica para optimizar procesos, el refuerzo en la formación de sus consultores de integración, la implicación de los ayuntamientos productores en la mediación social y la ampliación de la red empresarial adherida.

La campaña también se ha sustentado en colaboraciones estratégicas con la Cruz Roja, MZC, Cáritas, el Consulado de Marruecos, administración de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han reforzado la atención a situaciones de vulnerabilidad, la agilización de trámites consulares y el acompañamiento en procedimientos legales.

Además, el Prelsi ha intensificado los contactos institucionales con la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, los sindicatos CCOO y UGT y representantes de Anapec, "fortaleciendo la cooperación internacional y el diálogo con los agentes sociales".