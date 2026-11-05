Los premios 'Hecho en Huelva 2026' distinguen la innovación y la calidad del sector agroalimentario provincial

Presentación de 'Hecho en Huelva 2026'. - HECHO EN HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro agroalimentario 'Hecho en Huelva 2026' celebrará su segunda edición el próximo jueves, 12 de noviembre, en Las Cocheras del Puerto de Huelva con la entrega de sus premios anuales, que en esta ocasión reconocerán la innovación, la calidad y el crecimiento de empresas y entidades del sector primario y transformador de la provincia, situando la salud como eje central.

Entre los galardonados de esta edición figuran Fruta de Andalucía (Agricultura), la Ganadería de Isaías Espinosa Guerra (Ganadería), Ficolumé-Pescatún Isleña (Pesca), Dehesa Maladúa (Sostenibilidad), Bio Freezer Food (Innovación Agroalimentaria) y Jamones Eíriz Jabugo (Industria Agroalimentaria).

Asimismo, la organización concederá una distinción especial a título póstumo al ganadero de reses bravas Manuel Ángel Millares, fallecido en octubre de 2025, según ha indicado en una nota.

El palmarés y el programa del evento se han dado a conocer este jueves durante la presentación oficial del foro, que ha contado con la intervención del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Álvaro Burgos; y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, entidades impulsoras de la iniciativa.

Durante su intervención, David Toscano ha remarcado la estrecha vinculación entre la alimentación y el bienestar. "Este año vamos a hablar de cómo elegir bien lo que comemos puede ayudarnos a cuidar nuestra salud", ha dicho.

En este sentido, ha puesto en valor la "cercanía y calidad" de los alimentos locales, señalando que "los premiados de este año son un magnífico ejemplo del cuidado con el que se trabaja en nuestra tierra para que esos alimentos lleguen a nuestra mesa".

Por su parte, Álvaro Burgos ha ensalzado "el intenso trabajo que realizan agricultores, ganaderos, pescadores y trabajadores de la industria de transformación", subrayando que el carácter saludable de los productos onubenses "añade aún más valor a la alimentación" y responde a una demanda creciente del consumidor en los mercados.

En la misma línea, Emilio Ponce ha recordado que 'Hecho en Huelva' nació para "poner en valor la realidad de esta provincia dentro y fuera de España", uniendo a los sectores empresarial, cultural, turístico y gastronómico. Ponce ha incidido en el compromiso de Caja Rural del Sur con el desarrollo rural y ha destacado cómo la alimentación saludable "contribuye al bienestar y a mejorar los hábitos de vida".

PROGRAMA Y JORNADA TÉCNICA

La cita del 12 de noviembre arrancará con la mesa redonda 'La salud como gran valor diferencial de los productos agroalimentarios de la provincia de Huelva. Alimentación para prevenir', en la que participarán el médico especialista Antonio Escribano, el experto gastronómico Luis Marquínez, el cocinero y divulgador Daniel del Toro y el gerente de Usisa, José Vázquez, para analizar cómo conectar el criterio científico-nutricional con las decisiones de compra y la estrategia de mercado.

Posteriormente se presentará el 'Anuario del sector de la Agroalimentación de la provincia de Huelva 2025' y se procederá a la entrega de las distinciones. El encuentro concluirá a las 14,30 horas con un almuerzo institucional elaborado íntegramente con productos de la provincia. La asistencia al foro requiere inscripción previa a través del portal oficial 'www.hechoenhuelva.org'.