La provincia de Huelva comienza a inundarse de actividades para celebrar la Navidad

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ya está inmersa en los preparativos para celebrar la Navidad, por ello, sus municipios comienzan a ofrecer numerosas actividades para toda la familia que culminarán el día 6 de enero con las tradicionales cabalgatas de reyes.

De este modo, Beas inauguró este viernes la quincuagésima quinta edición de su Belén Viviente, el más antiguo de Andalucía y el segundo más longevo de España, que este año está dedicado a la inclusión. En esta ocasión el Belén se ha renovado en todas sus escenas bíblicas y su apertura al público es desde este sábado. El Ayuntamiento de Beas, por su parte, ha preparado toda una programación complementaria, que se desarrollará en los aledaños del Belén, que incluye zambombas, magia, pintacaras, y mucha diversión para niños y mayores.

Por su parte, Lepe ha preparado una programación con más de de 40 actividades que comenzó, precisamente, el pasado viernes. La gran novedad es el nuevo parque de atracciones DivertiLepe, con el que el municipio contará por primera con una pista de patinaje sobre hielo y que se inaugura este sábado con el desfile de los Cascanueces.

Además, será el segundo año del parque Estación Navidad, que se ubicará nuevamente en el parque de la Estación y que estará abierto desde el 12 de diciembre. Destaca además el Tren de la Navidad, que realizará un recorrido por el municipio desde el 15 de diciembre y se podrá visitar un gran belén figurativo en el Ayuntamiento.

Tampoco pueden faltar las clásicas nevadas y videomapping en la espadaña del Templo Parroquial, el adelanto de las campanadas de fin de año y el ya tradicional reparto de las berries de la suerte, así como una decena de zambombas navideñas previstas. También se ha organizado el desfile de bienvenida a Papá Noel el 19 de diciembre, la llegada y recibimiento del Heraldo Real, el día 3 de enero, a la tradicional Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero.

ALJARAQUE Y AYAMONTE

En Aljaraque, el alumbrado se traslada al 5 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento. Desde ese día, el Consistorio ha organizado medio centenar de eventos como 'Viajes para mayores", las nevadas, los concursos de postres y dulces navideños o el concurso escolar de villancicos y de decoración navideña, al igual que el mercado navideño que se instalará en la caseta municipal del 11 al 14 de diciembre.

Además, Precampanadas, que tendrán lugar el 27 de diciembre en Corrales y habrá una Prenochebuena el día 20 en la Plaza Cánovas, en Aljaraque". Además, el 3 de enero llegará el Paje Real y el día 5 tendrá lugar la Gran Cabalgata que recorrerá Bellavista, Corrales y Aljaraque.

Pero uno de los grandes atractivos es el Belén Viviente de Corrales que este año alcanza los diecisiete años de existencia, y volverá a abrirse desde el 6 de diciembre con la participación de alrededor de 200 figurantes recreando 31 escenas en más de 3.000 metros cuadrados.

Por otra parte, Ayamonte inauguró este viernes su programación navideña, que contempla una treintena de actuaciones musicales en las plazas, una decena de zambombas y animación infantil para niños, durante varios días, en varias plazas y calles; además de las atracciones en el Paseo de la Ribera, que tendrán precios reducidos.

Se suman a esta programación la visita de Papá Noel desde Portugal, la llegada de los Reyes Magos en barco desde Portugal, el 4 de enero y la tradicional Cabalgata de Reyes Magos y Gran Tirada desde el balcón del Ayuntamiento, el 5 de enero.

PALOS, ALMONTE Y MOGUER

Con el encendido de las luces de Navidad Palos de la Frontera da el pistoletazo de salida este domingo a las Fiestas Navideñas. Para ello, el Ayuntamiento ha confeccionado un programa lleno de "alegría y luz, en la que destacan la pista de patinaje sobre hielo, la Gran Cabalgata de Reyes Magos, las zambombas, la Semana Infantil, la Feria del Videojuego, las Precampanadas o la Gala a los Mayores.

Almonte también ha organizado una programación extensa y muy participativa en los tres núcleos. Entre las grandes citas destacan el Belén Viviente de El Rocío, uno de los eventos más visitados de estas fechas, que celebra su tercera edición.

Así, el 4 de diciembre Matalascañas celebrará su acto de alumbrado y, en Almonte, la bendición del Belén del Ayuntamiento a las 20,30 horas. Un día después, el 5 de diciembre, se iluminarán Almonte y El Rocío, marcando el inicio de una campaña cargada de actividad. A partir del 19 de diciembre, Almonte contará con un tren turístico y en El Rocío se espera la llegada de Papá Noel el 24 de diciembre, mientras que el 27 de diciembre, el Santuario del Rocío será escenario del concierto navideño de la Orquesta Clásica de Huelva.

El 2 de enero se celebrará en la capilla del Gran Poder la recogida solidaria de alimentos 'Tu ayuda es ilusión'. Las cabalgatas pondrán el broche final a la programación navideña: el 5 de enero en El Rocío (15,30 horas) y en Almonte (16,30 horas); y el 6 de enero en Matalascañas.

En Moguer, la Navidad comienza el 4 de diciembre con el alumbrado, pero uno de los eventos más singulares vuelve a ser la Gran Cabalgata de Navidad del día 25 de diciembre, que es la única de la provincia que se realiza en esta fecha. También destaca la Fiesta Ensayo de Fin de Año que se celebra el 30 de diciembre y se repartern frutos rojos. En Mazagón las Precampanadas serán el viernes 26.

Otro de los grandes atractivos de Mazagón durante estas fiestas es su Belén Viviente que abre sus puertas el sábado 6, tras un animado pasacalle en el que participan más de un centenar de figurantes. Otra de las propuestas más singulares de 'Brilla Moguer' es la Gran Burrada, el homenaje que cada año se realiza al Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez con el paseo por la ciudad de decenas de borriquillos el domingo 21 de diciembre.

PUNTA UMBRÍA E ISLA CRISTINA

Por otra parte, Punta Umbría aglutina esta Navidad cerca de 50 actividades culturales, deportivas, solidarias y de apoyo al comercio local, pensadas para todas las edades. Las mismas se iniciaron el pasado viernes con la inauguración del alumbrado, el Belén municipal, una gran nevada, una chocolatada popular y otra chocolatada paralela en la Barriada del Carmen.

Desde este sábado, ha abierto sus puertas la Villa Navideña de la calle Antonio Machado un espacio "mágico" que este año se ha ampliado gracias a muchos vecinos de la Barriada de los Poetas que se han sumado a la iniciativa de Jonathan Beltrán. Un punto de encuentro con actuaciones, dulces navideños, visitas de personajes y actividades solidarias en favor de Mírame y Sonríe y Rumbo Fijo.

Además, durante las próximas semanas Punta Umbría ofrecerá una amplia agenda en la que destaca el Encuentro de Elfos, el 18 de diciembre; la esperada Gala 'Tu cara me suena' en el Teatro del Mar, una Papanoelada Motera que dará colorido a un puente de la Constitución con grandes propuestas, además de campus deportivos y una veintena de zambombas. Terminará el programa con los Reyes Magos "en una cabalgata con estrenos y muchas sorpresas".

Por su parte, Isla Cristina ha organizado una propuesta amplia, diversa y cargada de actividades que abarca desde animaciones infantiles y concursos hasta desfiles, espectáculos, gastronomía, música y un consolidado parque navideño que comenzará el 5 de noviembre con el encendido del alumbrado en la puerta del Ayuntamiento, acompañado por una animación muy especial de Cenicienta y un parque navideño

La programación estará formada por pasacalles, nieve artificial, animaciones temáticas, concursos de fachadas y belenes. Por otro lado, la Cabalgata de Reyes tendrá "novedades importantes" como una carroza interactiva de personajes Disney, pensada especialmente para los más pequeños.