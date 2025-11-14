La provincia de Huelva muestra sus "encantos turísticos" en sendas acciones en Castilla y León

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva participa esta semana en dos acciones promocionales en Castilla y León. En primer lugar ha estado presente en las Jornadas Profesionales de Andalucía en aquella comunidad, que se han desarrollado en las ciudades de Salamanca y Valladolid. Mientras que actualmente está participando en la Feria Internacional del Turismo de Interior Intur, que se celebra en Valladolid hasta el próximo domingo, 16 de noviembre.

Según ha indicado la institución en una nota de prensa, organizada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía y dentro del Plan de Acción 2025, la Agencia Destino Huelva ha participado en las Jornadas Profesionales en Salamanca y Valladolid, junto con Garden hoteles, Gran hotel del Coto y ON Hotels.

El objetivo ha sido poner en contacto a la oferta con los operadores locales de cada una de las provincias en las que se celebran las jornadas profesionales. Con esta acción se pretende mejorar el posicionamiento de la marca Andalucía y de Huelva dentro del territorio nacional, así como aumentar la cuota de negocio y contribuir a la promoción y comercialización de las PYMES andaluzas.

Por su parte, en INTUR de Valladolid, la feria más grande del sector de turismo de interior y de cercanías en nuestro país, la provincia de Huelva se ha presentado como destino turístico ante el mercado nacional en un evento que en la pasada edición contó con 29.200 visitantes y 310 expositores directos. La provincia de Huelva tiene su espacio en el stand de Andalucía, que con 150 metros cuadrados, da cabida a toda la oferta provincial andaluza que está interesada.

El objetivo es dar a conocer los atractivos que ofrece Huelva al viajero en una cita obligada para el sector. El turismo de interior es uno de los segmentos que, junto con el golf, puede contribuir en mayor medida a desestacionalizar el destino, por ese motivo la Agencia Destino Huelva se vuelca en la configuración de una innovadora oferta de planes y productos adaptados a cada tipo de turista, con el objetivo de ofrecer experiencias que puedan ser disfrutadas durante todo el año, exponiendo otras facetas de la provincial más allá del sol y la playa.