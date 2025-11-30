La provincia de Huelva registra el octubre más cálido de los últimos diez años con una temperatura media de 22,5 grados

Archivo - Zona centro de Huelva capital. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ha registrado este 2025 el mes de octubre más caluroso de los últimos diez años, con una temperatura media de 22,5 grados centígrados, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que se trató de un mes de carácter "extremadamente cálido".

Así se recoge en los datos publicados por Aemet, consultados por Europa Press, que indican que al mes de octubre de 2025 le sigue de cerca en cuanto a altas temperaturas el de 2017, cuando registró una media de 22,4 grados y también fue un mes calificado como de extremadamente cálido.

La temperatura de este octubre de 2025 supone un aumento de 3,8 grados más con respecto a 2020 --cuando la media fue de 18,7 grados--, lo que supone que se vivió el año con un mes de octubre más frío desde 2013. De otro lado, la media de la provincia de Huelva en octubre de 2022 fue de 21,9 grados --la tercera más alta de la última década--, también considerada "extremadamente cálida", mientras que en 2023 fue de 21,5 grados centígrados, por lo que su carácter térmico fue "muy cálido".

Así las cosas, hay que remontarse más allá de los últimos diez años, a 2014, para encontrar una temperatura que llegara a los 22 grados el mes de octubre y también se señaló como extremadamente cálido.

También se consideró "muy cálido" el carácter térmico del mes de octubre de 2021 cuando se registró una temperatura de 21,2 grados de media, así como los de 2019 (19,8 grados), 2016 (20,5 grados) y 2015 (20 grados) fueron meses de octubre "cálidos", mientras que en 2018 se consideró un mes con un carácter térmico normal, al contar con una temperatura media de 19,5 grados.

Con respecto a las precipitaciones octubre de 2025 ha registrado 64,8 litros por metro cuadrado, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que se trató de un mes de carácter "normal" y ha sido la provincia de Andalucía en la que más ha llovido este mes, seguida por Sevilla, con 132,2 litros por metro cuadrado.

Asimismo, de los datos de Aemet se desprende que el mes de octubre en el que más litros por metro cuadrado se registraron en la provincia onubense en los últimos diez años fue 2023, con 173,6 litros por metro cuadrado, seguido de 2024, con 156,6 litros y de 2015, que contó con unas precipitaciones de 102 litros, siendo considerado un mes "húmedo". A este le sigue octubre de 2014, cuando las precipitaciones fueron de 101,2 litros por metro cuadrado, por lo que fue un mes "muy húmedo".

Sin embargo, los meses de octubre de 2019 (16 litros) y 2021 (8,2 litros) fueron catalogados como meses "seco o muy seco", mientras que dicho en mes en 2017 (34 litros), 2020 (43,6 litros) y 2022 (44,2 litros) fueron considerados "secos". De otro lado, las precipitaciones en 2013, 2016 y 2018 fueron "normales", con 62,2, 64,8 y 74,4 litros por metro cuadrado, respectivamente.