La provincia de Huelva registra la segunda temperatura más baja de Andalucía en agosto con una media de 26,4 grados

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HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media de la provincia de Huelva el pasado mes de agosto fue de 26,4 grados centígrados, con un carácter térmico cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que la ha convertido en la segunda que registró la temperatura media más baja de todas las provincias andaluzas, tras Cádiz (24,9).

Según los datos de Aemet, consultados por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de agosto fue un grado más baja que en el mismo mes del año 2025, cuando se registraron 27,4 grados de media y supuso el segundo verano más frío en la provincia de los últimos cinco años y tan solo se ha encontrado un grado más bajo que en el mes de julio, que registró una media de 27,4.

El mes de agosto de este presente año la temperatura fue un grado más bajo que en el mismo mes de 2025, cuando tuvo una media de 27,4 grados, mientras que fue un 0,8 más baja que en 2024 (27,2) y la diferencia con 2023 fue de 2,4 grados (28,8). Sin embargo, 2022 registró una temperatura más baja que este año, con una media de 25,5.

Asimismo, Huelva ha sido la segunda provincia andaluza que ha registrado una temperatura más baja detrás de Cádiz, con 24,9, que presentó un carácter térmico "frío". Por su parte, Sevilla fue la más calurosa ese mes con 28,8 grados de media, seguida de Málaga, con 28,1 y Jaén, con 28 grados, ambas con una media de 29,3 grados.

Córdoba por su parte vivió una temperatura media de 27,6, por lo que la Aemet ha calificado su carácter térmico como "frío", mientras que el de Granada fue "muy cálido" con una media de 27 grados.

De otro lado, en la última década las temperaturas medias más bajas en la provincia se dieron en 2022, con 25,5, y en 2014, cuando se registró una media de 25,9.

En cuanto a las lluvias, la provincia de Huelva ha sido la única de Andalucía que no ha registrado precipitaciones, mientras que el resto de provincias sí han vivido unas ligeras lluvias, siendo las mayores en Málaga, con una media de 18,5 litros por metro cuadrado.