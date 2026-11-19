Archivo - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en Huelva, en una imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha acusado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de centrar su campaña para las elecciones generales en pedir el voto "contra Sánchez" en lugar de "defender un proyecto político para el país", una estrategia que ha vinculado con su gestión sanitaria y, en concreto, con "la polémica" en torno al programa de cribado del cáncer de mama.

A preguntas de los periodistas en Huelva antes de mantener un encuentro con la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (Aocam), Márquez ha sostenido que el líder del PP andaluz "no presenta" iniciativas en materia de sanidad, pensiones o universidad porque "tiene poco que ofrecer o lo que tiene que ofrecer no quiere que se sepa" respecto a su balance de gestión al frente del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, la dirigente socialista ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, actúa como "la única voz autorizada que está teniendo la derecha en esta campaña" y la "única" que expone "planteamientos ideológicos", al tiempo que ha reprochado sus últimas manifestaciones sobre el concepto de familia y sus declaraciones previas sobre Andalucía, calificándolas como "una muestra del desprecio y el supremacismo de siempre de la derecha con esta tierra".

Por otro lado, de cara al debate electoral 'cara a cara' entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Márquez ha señalado que el PSOE afronta la cita como una "oportunidad" para abordar asuntos "que preocupan a la ciudadanía", como el acceso a la vivienda, la situación de los trabajadores autónomos y la "defensa" de los servicios públicos.

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha contrapuesto el tono de la campaña socialista, que ha definido como "respetuoso y centrado en las ideas" bajo el liderazgo del presidente del Gobierno, frente a "la actitud del Partido Popular", al que ha acusado de instalarse en "el insulto permanente, la persecución y el señalamiento".