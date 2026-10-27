PSOE-A afea al PP su "chapuza" de pacto "fuera caretas" con Vox por "miedo a perder las elecciones" del 29N

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha tachado este martes de "chapuza" el pacto --que ha definido como de "fuera caretas"-- que han suscrito el PP y Vox de cara al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y ha sostenido que se debe al "miedo" que tienen los 'populares' porque "saben que va a perder" dichos comicios en España.

Así lo ha señalado Mario Jiménez en una atención a medios en Paterna del Campo (Huelva) en la que ha bautizado como "maniobra fuera caretas" el pacto suscrito entre "la derecha y la extrema derecha" para las elecciones al Senado, y ha puesto de relieve que, hasta ahora, el PP "estaba diciendo que era un partido distinto de Vox", y viceversa.

"Y ahora vemos cómo, con absoluta desvergüenza, en 24 horas, sin constituir una coalición, sin hacerlo por la vía legal", pese a haber "tenido plazo para hacerlo" así, PP y Vox "hacen una chapuza" en virtud de la cual el Partido Popular "va a haber provincias en España en las que no se va a presentar" con candidatos al Senado, y en otras Vox "va a presentar un candidato" únicamente a la Cámara alta, ha subrayado Jiménez haciendo alusión a algunos de los puntos incluidos en dicho acuerdo anunciado este pasado lunes entre 'populares' y Vox.

El parlamentario socialista ha sostenido que lo que han acordado ambos partidos es "una auténtica chapuza alejada del más elemental principio democrático", y ha advertido de que PP y Vox "piensan que los ciudadanos son tontos, pero se equivocan", y los electores "van a responder con absoluta claridad ante este tipo de chapuza, esa maniobra 'fuera caretas'".

Mario Jiménez ha aseverado que "todo esto es puro miedo, porque el Partido Popular sabe que va a perder las elecciones en España, en Andalucía, en la provincia de Huelva, y por eso está a la desesperada echándose en brazos de la extrema derecha mediante este procedimiento absolutamente chapucero, habiendo alterado las normas y los procedimientos normales que están en la ley electoral, y que les hubiera permitido constituir una coalición electoral", según ha abundado.

Mario Jiménez ha incidido así en afear a PP y Vox que, "a la desesperada, por puro miedo", han decidido "poner en marcha una cama redonda e indecente, que lo único que busca es intentar rascar unos votos".

Finalmente, el diputado socialista ha contrapuesto dicha "chapuza" de PP y Vox con el acuerdo que el PSOE y Frente Amplio han alcanzado para presentar candidaturas unitarias al Senado, que, según ha subrayado, es "perfectamente lícito, legal", y con el que "la gente sabe lo que hay".

Mario Jiménez ha sostenido que, en función de "la lectura de las encuestas", el PP sabe que "va a perder las elecciones", y "a la desesperada ha decidido dar un paso que ya los marca definitivamente como abrazados de manera indecente a la extrema derecha, con todo lo que eso significa", según ha zanjado el representante del PSOE-A.