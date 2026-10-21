PSOE de Almonte (Huelva) afea que el alcalde presente los presupuestos de 2026 a final de año "sin margen de maniobra"

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ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte (Huelva) ha criticado que el alcalde, Paco Bella, presente a final de año los presupuestos de 2026 con "las cuentas agotadas y sin margen de maniobra", para lo que ha convocado un Pleno para este viernes, 23 de octubre, "para tal fin".

Según ha detallado la formación en una nota, los socialistas han criticado que el equipo de Gobierno "intente aprobar unos presupuestos municipales cuando apenas quedan poco más de dos meses para finalizar el año" y las cuentas "ya están comprometidas, gastadas y con entorno a un millón de euros sin aprobación de gasto".

Asimismo, han asegurado que a esto se suma las modificaciones introducidas en distintas partidas presupuestarias y la "necesidad de haber tenido que realizar correcciones tras los requerimientos del Ministerio de Hacienda". En este escenario, el PSOE ha alertado sobre los "intentos" del equipo de Gobierno "por confundir a la opinión pública".

En concreto, han señalado que la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte "está mintiendo deliberadamente a la ciudadanía al divulgar un vídeo en el que afirma que el presupuesto que se va a debatir en el pleno de este viernes es el de 2027, algo que es absolutamente falso".

Para los socialistas se trata de "un intento a la desesperada de tapar una nefasta gestión. Pretenden que respaldemos a prisa y corriendo un presupuesto en el que no podemos aportar nada pues ya está todo comprometido".

Así, han reprochado la "falta de diálogo" y que "pretendan que le respaldemos unos presupuestos en cuya elaboración no hemos podido participar ni realizar aportaciones a principio de año antes de que esté todo comprometido y gastado". "No se puede exigir responsabilidad, mientras nos excluye de las decisiones económicas que afectan al presente y al futuro de Almonte", han agregado.

Tal y como ha considerado el PSOE, el primer edil "debería estar trabajando ya en la planificación de los Presupuestos de 2027, con tiempo suficiente para estudiar las necesidades del municipio, establecer prioridades y buscar acuerdos que permitan contar con unas cuentas realistas y consensuadas".

En este sentido, desde la formación han advertido de que si Paco Bella "mantiene esta forma de actuar, volverá a encontrarse con el mismo problema". "Los presupuestos municipales deben ser una herramienta útil para responder a las necesidades de los vecinos, no un mero trámite para intentar dar cobertura a decisiones ya tomadas por el equipo de gobierno", ha añadido.