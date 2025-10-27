El PSOE apoya la manifestación por la sanidad de este martes en Huelva, "la provincia más castigada por el PP"

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud y Consumo del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha anunciado este lunes que el Partido Socialista "apoyará y participará" este martes, a las 17,30 horas, en la gran movilización convocada por la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) que partirá desde la rotonda de los Bomberos hasta la Plaza de las Monjas para "defender una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita" y que apoya Marea Blanca.

El secretario de Salud del PSOE de Huelva ha asegurado que "Huelva es la provincia más castigada por el PP y con las peores infraestructuras sanitarias y las mayores listas de espera, tanto para un diagnóstico, como para una operación o una consulta. Esto es intolerable y lo diremos alto y claro mañana en la calle", ha indicado en una nota.

"Huelva no puede quedarse atrás y tiene que hacer su voz y animamos a profesionales, asociaciones, colectivos, a la ciudadanía en general, a que participe, porque tenemos que defender lo nuestro y es nuestro derecho, porque lo que está en juego es nuestra vida", ha dicho.

Rogelio Pinto ha aseverado que "la política de recortes del PP está castigando severamente a las madres y a los bebés, que no tienen un hospital materno infantil; a nuestros mayores, a nuestras familias" y que, por eso, su formación "defiende con uñas y dientes una sanidad pública".

"Animamos a que en la manifestación de este martes se unan todas las voces de Huelva para pedirle a Juanma Moreno y al PP que hagan su trabajo, que cumplan, que dejen de desviar dinero a la privada y que hagan toda la inversión necesaria en la sanidad pública, que es la que salva vidas", ha subrayado.

De otro lado, Pinto, ha subrayado que este domingo "Andalucía habló alto y claro en las puertas de San Telmo, con miles de voces, miles de mujeres que salieron a la calle para decir unánimemente basta ya a los recortes en sanidad pública, basta ya a las mentiras y descalificaciones del Gobierno de Moreno".

Así lo ha puesto de manifiesto a las puertas de la Delegación territorial de Salud y Consumo en Huelva, donde ha acusado al presidente de la Junta de "esconderse, de no aclarar la situación, ni dar datos". "Moreno se puede esconder, pero no va a poder tapar la verdad de tantas mujeres cuya vida está en riesgo", ha aseverado.

En relación con la delegada de Salud, Manuela Caro, el socialista ha incidido en que "mintió al decir que no hay casos en Huelva de mujeres afectadas por los problemas en el cribado del cáncer de mama, porque hay muchos casos en nuestra provincia con nombres y apellidos".

"Por eso no entendemos que el PP, desde Juanma Moreno hasta la delegada de salud en Huelva, o el nuevo consejero de Sanidad, nieguen la verdad a las mujeres y se escondan detrás de las mentiras para no hacer frente a esta realidad y que todos sepamos con transparencia qué es lo que está pasando", ha proseguido antes de señalar que "hace un mes que empezó esta crisis del cribado del cáncer de mama y aún estamos esperando a que Moreno responda".