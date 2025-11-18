El PSOE asegura que Huelva "necesita saber qué pasó con los contratos a dedo de la sanidad privada"

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE onubense y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha manifestado que "Huelva necesita saber qué pasó con los contratos a dedo que el presidente andaluz, Junma Moreno, destinó a la sanidad privada", y ha celebrado que la justicia haya admitido a trámite las causas y que los responsables estén "ya compareciendo como imputados".

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa donde ha lamentado la trama de "contratos irregulares" vinculados a la gestión del PP y "el consiguiente deterioro de la sanidad pública en Huelva y Andalucía", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Es por ello que Enrique Gaviño ha hecho alusión, en primer lugar, a la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, así como de un alcalde del PP, implicados en "la llamada trama mascarillas, un caso de compraventa ilícita aprovechando la emergencia sanitaria del Covid". "El Covid se convirtió en la gran excusa para que algunos hicieran negocio del padecimiento de la sociedad", ha señalado.

El parlamentario socialista ha celebrado que este martes hayan comenzado a "desfilar por los juzgados altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la viceconsejera de Economía y responsables de Sanidad nombrados por el Gobierno de Moreno , imputados por distintos supuestos delitos de prevaricación y fraude".

"Se destinaron de forma irregular cientos de millones de euros a la sanidad privada mediante contratos divididos y adjudicaciones a dedo, con la excusa de la emergencia generada por el Covid, que ya había terminado en 2021 pero lo han aprovechado hasta 2024", ha apuntado el socialista.

Al respecto, Gaviño ha detallado que "con los contratos divididos se han llegado a adjudicar cientos de millones de euros". "Por 300 millones íbamos la última vez. Y en el abuso del contrato de emergencia se calculaban que en torno a 700 millones. Estamos hablando de un dinero que nunca llegó a la sanidad pública y que bien podría haber resuelto muchos de los problemas que están saliendo hoy en día", ha apuntado.

En este sentido, se ha referido en Huelva "a la falta de un Hospital Materno Infantil, sin los chares, el cierre progresivo de centros de salud, 500.000 niños en Andalucía que no tiene pediatra y los dos millones de personas en listas de espera para una prueba para que le vea un médico especialista o para que se les opere".

El portavoz socialista ha insistido en que "la estrategia del PP ha sido privatizar, por eso cada día se echa más dinero a la privada y la privada cada día recibe más clientes porque el deterioro de la pública fuerza a los ciudadanos a buscar una solución a su salud, aunque sea en la privada". "Por eso, han incrementado desde que Moreno está gobernando en Andalucía un 400% sus beneficios", ha aseverado.

Enrique Gaviño ha recordado que el PSOE denunció estas "irregularidades" hace más de un año y medio, por lo que ha mostrado su satisfacción porque la justicia "haya admitido a trámite las causas y que los responsables estén ya compareciendo como imputados".

"Por tanto, confiamos en que los jueces lleguen hasta el final y que la verdad salga a la luz. Los millones que se han privado a la salud de los andaluces y de los choqueros deben devolverse de alguna forma", ha dicho.