El PSOE de Beas (Huelva) alerta de que la Junta y el alcalde "prometieron urgencias 24h" pero "no hay ni lo básico"

BEAS (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Beas (Huelva), Rosa Tirador, ha alertado de la "grave situación de abandono sanitario" que sufre el municipio y ha acusado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno y al alcalde, José Leñero (PP), de "engañar a la ciudadanía con falsas promesas que hoy siguen sin cumplirse", ya que "prometieron urgencias 24h", pero "no hay ni lo básico".

Según ha indicado la formación en nota de prensa, Tirador ha advertido de que el centro de salud del municipio está "al límite", ya que "solo hay dos médicos en lugar de tres, dos enfermeros en vez de tres, y el pediatra viene cuando puede, porque se comparte con Lucena del Puerto".

Por ello, la socialista se ha preguntado si este es "el modelo de sanidad pública que defiende el PP". "La situación se agrava todavía más cuando alguien necesita cita médica porque la aplicación no funciona, Salud Responde dice que no hay agenda disponible, y la única opción es ir presencialmente al centro de salud, esperar, y ver si hay suerte. Esto es un atropello contra el derecho más básico: el acceso a una atención sanitaria digna", ha añadido.

Además, Rosa Tirador ha criticado el "lamentable estado" del edificio, puesto que "presenta puertas deterioradas, metales oxidados, el espacio donde atiende la administrativa no tiene aire acondicionado y hay una total dejadez en su mantenimiento". "Parece un centro abandonado, y no lo es, ya que es donde tienen que acudir nuestros vecinos a cuidar su salud", ha aseverado.

La también portavoz del Grupo Municipal Socialista ha señalado como "responsable directo" al alcalde, José Leñero, que "en campaña prometió un servicio de urgencias 24 horas, médico por las tardes y una ambulancia para el municipio". "La realidad, dos años después, es que no hay urgencias, no hay médico por la tarde, no hay ambulancia y no hay alcalde dispuesto a defender los intereses de su pueblo. Leñero mira para otro lado mientras su partido en la Junta recorta nuestra sanidad", ha enfatizado.

Al hilo de ello, ha hecho hincapié en que Juanma Moreno "lleva siete años al frente de la Junta de Andalucía, y lo único que ha traído a los pueblos como Beas es recorte, abandono y maltrato institucional".

Finalmente, Tirador ha exigido "soluciones inmediatas" como "el refuerzo de personal, recuperación del pediatra diario, activación real del sistema de citas y mejoras urgentes en las instalaciones".