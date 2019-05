PSOE de Cartaya (Huelva) critica que alcalde convoque pleno de presupuestos "de manera apresurada a cuatro días del 26M"

Publicado 21/05/2019 12:03:39 CET

CARTAYA (HUELVA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Cartaya (Huelva) ha criticado que el alcalde independiente, Juan Polo, convoque un pleno "sin tiempo y forma con la única obsesión de aprobar definitivamente los presupuestos para este año 2019 a cuatro días de las elecciones municipales del 26M".

Así lo ha manifestado su portavoz y candidato a la Alcaldía, Alexis Landero, quien ha incidido en que el pleno "ha sido convocado con un margen menor a las 24 horas de su celebración, ya que la comunicación del mismo se hizo en el día de ayer a las 15,00 horas".

Como informa el PSOE en una nota, según Landero, "se trata de una estrategia del alcalde, a sabiendas de que no va a seguir gobernando, para dejar atados de pies y manos al próximo equipo de gobierno".

Asimismo, ha señalado que "nadie puede entender esta forma de actuar cuando hace dos años que no se aprueban unos presupuestos municipales y es, precisamente, ahora cuando no tiene sentido porque el domingo se celebran las elecciones municipales". "Detrás de esto solo está el empeño del equipo de gobierno en dejarlos aprobados condenando así el inicio del próximo mandato", ha avisado.

Al hilo de ello, Landero ha apuntado que "todo parece indicar que este hecho responde al pacto que Juan Polo, de ICAR, tiene ya firmado con el Partido Popular porque de otra manera no se entendería".

Frente a ello, "el Grupo Municipal Socialista nos hemos negado a la aprobación de los prepuestos porque entendemos que esta es una manera de castigar a la ciudadanía y esclavizar los próximos meses". A lo que ha añadido que "ya en 2017 se incumplió la regla de gasto y el 2018 no tuvimos un presupuesto actualizado, y no se puede permitir que se apruebe a estas alturas para tapar que no se ha hecho un plan económico y financiero, y ahora hacer un acuerdo de no disponibilidad de 500.000 euros".

En este sentido, Landero ha recordado que han presentado un recurso de impugnación "porque no tiene lógica que un alcalde que no va a gobernar Cartaya a partir del día 27 de mayo quiera aprobar un presupuesto municipal para dejar maniatado al próximo equipo de Gobierno con las cuentas municipales".