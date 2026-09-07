El PSOE celebrará primarias en Huelva capital con Gaviño y Mendo como precandidatos

Los precandidatos a las primarias del PSOE en Huelva capital Enrique Gaviño (izquierda) y Javier Mendo. - EUROPA PRESS

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE celebrará finalmente primarias en la ciudad de Huelva para elegir a su candidato a la Alcaldía después de que Enrique Gaviño y Javier Mendo registraran sus candidaturas. Además, la formación ha proclamado de manera provisional a los cabezas de lista de Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya e Isla Cristina, al presentarse una única candidatura.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE de Andalucía ha celebrado este lunes la Comisión Regional de Ética tras concluirse a las 12,00 horas el plazo de presentación de precandidaturas para las Primarias Municipales y Autonómicas 2027.

En ella, se ha informado favorablemente, por unanimidad, de todas las propuestas presentadas tras comprobar que cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria aprobada previamente por el partido. De este modo, los y las socialistas andaluces avanzan en el proceso para elegir a los candidatos y candidatas que encabezarán sus listas en las elecciones municipales de 2027 en las ocho capitales andaluzas y en los municipios de más de 20.000 habitantes.

De este modo, la formación ha informado de que en la ciudad de Huelva los socialistas celebraran primarias ya que se han registrado dos candidaturas, la del actual portavoz de la Ejecutiva Provincial, Enrique Gaviño, y la del militante Javier Mendo.

El propio Gaviño confirmaba que se presentaba a las primarias a través de un vídeo difundido por sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en el que ha señalado que lo hace con "ilusión, con responsabilidad y sobre todo con muchísimas ganas de trabajar para Huelva, la ciudad que amo".

"Yo creo en Huelva, creo en sus barrios y creo en su gente. Por eso también creo que entre todos juntos podemos construir un gran proyecto de ciudad que avance y que progrese. Empieza un camino que quiero compartir contigo, escuchándote, sabiendo de tus ideas. Porque vuelva no la podemos hacer si no es juntos", ha subrayado.

Así, en el vídeo, donde se muestra cómo registra su candidatura acompañado por algunos de los actuales concejales socialistas, ha asegurado que "comienza el cambio" de la ciudad.

Por otra parte, Mendo también confirmaba su candidatura en un vídeo difundido a través de su cuenta oficial de Facebook, consultado por Europa Press, en el que señala que "el futuro del partido no se decía a los despachos, lo deciden los militantes". Además, ha pedido el voto a los miembros del partido para "formar un proyecto con gente preparada y formada".

"Con este proyecto lo que pretendemos conseguir es un partido transparente, participativo y unido, con un único objetivo, remar todos en la misma dirección", ha explicado el socialista, remarcando que abarcará esta candidatura "con ilusión, con esperanza y sobre todo juntos". "Hagamos posible el cambio en el que creemos y construyamos el futuro que todos nos merecemos", concluye Mendo.

CANDIDATOS EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

Asimismo, la Comisión Regional de Ética también ha designado a los cabeza de lista de los municipios de más de 20.000 habitantes, en concreto en la provincia de Huelva han sido cinco candidatos.

Por un lado, en Aljaraque el candidato es Jesús González Márquez, que en la pasada legislatura fue senador por Huelva; y en Almonte, la designada es Macarena Robles Quintana, que actualmente es la secretaria general del PSOE de Almonte, concejal del Ayuntamiento y parlamentaria andaluza.

Asimismo, por Ayamonte, la candidata será Natalia María Santos Mena, quien ya fuera alcaldesa del municipio durante la pasada legislatura; en Cartaya, la cabeza de lista es Josefa Inmaculada González Bayo, que ya fue alcaldesa del municipio y actualmente es diputada de la Diputación; y en Isla Cristina, el designado es José Alejandro Pérez Boa.

Desde la Secretaría de Organización del PSOE de Andalucía se ha destacado la "normalidad, transparencia y participación" con las que se está desarrollando un proceso que permitirá presentar en 2027 equipos "sólidos, reconocibles y profundamente vinculados a sus municipios".