El PSOE-A critica que Moreno "haya tardado ocho días" en visitar el incendio de Niebla (Huelva)

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE-A. Imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario por Huelva, Mario Jiménez, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "haya tardado más de una semana" en acudir a la zona afectada por el incendio forestal de Niebla (Huelva).

En un audio remitido por el partido este viernes, el dirigente socialista ha calificado de "indolente e irresponsable" la postura del jefe del Ejecutivo autonómico. "No es la actitud de un presidente responsable, que no puede estar de vacaciones mientras hay una emergencia de estas características y media provincia de Huelva y parte de Sevilla han estado ardiendo durante más de ocho dias", ha destacado.

En esta línea, Jiménez ha afeado que Moreno "no se haya dignado siquiera a aparecer para dar una palabra de consuelo, de ánimo o de respaldo a los profesionales que se están jugando la vida, algunos de ellos heridos, ni a los ciudadanos desalojados que han visto cómo sus casas, su ganado, sus explotaciones agrícolas y su medio natural eran devorados por las llamas".

Asimismo, el parlamentario socialista ha lamentado que el presidente andaluz "solo haya reaccionado tras las denuncias del PSOE y de diversos colectivos".

"Ahora parece que por fin va aparecer anunciando que interrumpe sus vacaciones momentáneamente porque se le ha afeado su falta de empatía, de respeto y de cercanía con los problemas de la gente", ha aseverado.

En paralelo, Jiménez ha remarcado que la presencia del presidente autonómico sobre el terreno "no respondía a un mero trámite, sino a una exigencia de primer orden institucional y moral".

"Lo mínimo que tenía que haber hecho el presidente de la Junta, una vez visto el alcance de la tragedia y la enormidad de este incendio, era personarse de inmediato y coordinar la tarea de todos los dispositivos y administraciones. Más que una obligación, debería ser el deseo de cualquiera al que de verdad le duele esta tierra", ha reseñado.

Jiménez ha contrapuesto "el silencio y la ausencia" de Moreno ante las competencias que "le son propias" frente a "su estrategia habitual de confrontación con otras instituciones".

"No dudamos de que si esta emergencia fuera competencia del Gobierno de España, llevaría días allí con una cámara de la televisión de todos los andaluces para hacer propaganda y buscar el enfrentamiento", ha afirmado. Para el dirigente del PSOE-A, la realidad es que "al ser su responsabilidad y su competencia directa, simple y llanamente no aparece, demostrando que es un presidente indolente e incompetente ante los problemas reales de Andalucia"