El PSOE critica que "el PP abandona a los pueblos" con los presupuestos de Diputación de Huelva para 2026

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Huelva, Rubén Rodríguez. - PSOE HUELVA

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Huelva, Rubén Rodríguez, ha reprochado a la institución supramunicipal, gobernada por el PP, que "pese a presentar unas cifras históricas, gracias a las trasferencias del Estado, se pierde a la vez una oportunidad para hacer llegar esas transferencias de dinero a los pueblos y, en particular, a los más pequeños de la provincia".

Así, Rubén Rodríguez ha detallado que las cuentas provinciales pasarán de 238 millones de euros en 2025 a 264 millones en 2026, "un incremento de 26 millones de euros que provienen, principalmente, de transferencias corrientes del Estado y una parte pequeña de la Junta de Andalucía". "Sin embargo, de ese aumento tan solo un millón de euros llegará directamente a los pueblos a través de la Concertación, que pasará de ocho a nueve millones de euros para los más de 80 municipios de la provincia", ha indicado en una nota.

"Por tanto, se pierde una oportunidad histórica para que esos ingresos que va a venir del Estado puedan repercutir directamente en los pueblos y lo que vamos a recibir, ahora que se acercan las Navidades, es la pedrea", ha aseverado.

Del mismo modo, el portavoz socialista ha criticado que, "pese a ese incremento de esa cifra récord de más de 26 millones de euros, las inversiones reales se incrementan tan solo en 536.000 euros, pasando de 10,3 millones de euros en 2025 a 10,8 millones en 2026, y que solo dos municipios resultan beneficiados, Lepe, con una partida para los accesos al chare, y La Palma del Condado, con 250.000 euros para el arreglo de un camino entre La Palma y Villalba; mientras que para el resto de pueblos no hay inversiones directas reales".

"Por tanto, entendemos que hay un principio de discriminación ya que las subvenciones nominativas a ayuntamientos se reducen a solo dos, 72.000 euros para el de Lepe y 250.000 euros para el de La Palma", ha dicho Rubén Rodríguez antes de añadir que también les "llama la atención" que aparezca "una nueva subvención de 50.000 euros para el Centro de Interpretación del Vino en Bollullos Par del Condado, cuando la gestión de este centro ya fue cedida a la Mancomunidad del Condado".

En este contexto, ha reprochado la "falta absoluta de apoyo" de la Diputación al sector vitivinícola, "con cero subvenciones para el sector, pese a que la marca Denominación de Origen Condado de Huelva está en plena situación crítica por la desaparición del viñedo a causa del mildiu".

Asimismo, ha lamentado que las ayudas de emergencia social "permanezcan congeladas en 350.000 euros" e, "incluso, las ayudas económicas familiares bajan de 381.000 euros a 374.000 euros, alejándose estos presupuestos de la realidad de los ciudadanos y de las familias con dificultades".

El portavoz del PSOE ha incidido en esa "oportunidad histórica que se vuelve a perder para que los ingresos extraordinarios del Estado lleguen a los pueblos" y ha criticado que "ya en 2025 ocurrió lo mismo con los 23 millones de euros de la liquidación de la PIE, cuando el presidente de la Diputación priorizó la capital, con una inversión de más de 23 millones de euros para el Colegio Ferroviario y la estación de Renfe, haciéndole los deberes a la alcaldesa, Pilar Miranda, y dejando abandonado a los municipios más pequeños de la provincia".

Rubén Rodríguez ha reseñado que "en estos dos años de mandato, la única beneficiada va a ser Huelva capital, mientras castiga a los pueblos pequeños, con muchas necesidades de infraestructuras, de caminos, de planes de empleo y de inversiones reales".

Por ello, ha avanzado que "el voto del PSOE va a ser en contra de estos presupuestos" y estudiarán si presentan alguna enmienda a la totalidad o algún tipo de recurso, "porque no es de justicia que se discrimine de esta forma a los pueblos de la provincia".