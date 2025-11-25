El PSOE critica que el PP "utiliza" el PGOM de Huelva "para confrontar y tapar su incapacidad de diálogo"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado este martes que el equipo de Gobierno "ha optado por convertir el debate del avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en un nuevo ataque político a la oposición, tratando de ocultar con descalificaciones su incapacidad para dialogar y alcanzar acuerdos a pesar de gobernar en minoría absoluta".

En una nota, los socialistas han señalado que el PP "ha preferido insultar, manipular y montar un ataque político que nada tiene que ver con el urbanismo ni con el futuro de Huelva". El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, ha manifestado que "las acusaciones vertidas por el PP suponen el enésimo intento de tensionar la vida institucional del Ayuntamiento", y apuntó que el proceso urbanístico "que pretende impulsar el Gobierno local parte del documento elaborado bajo el mandato socialista, con el mismo redactor y con las líneas maestras impulsadas en la anterior legislatura".

Por ello, el grupo socialista consideró "una burda maniobra política que el PP pretenda atribuirse el trabajo que se ha realizado en estos años". El PSOE ha cuestionado que "quién se va a creer que ellos sean los autores de la protección al parque de Isla Chica y a los cabezos cuando querían construir un centro comercial y cientos de viviendas".

Desde el PSOE han lamentado que en estos dos años han tenido que "soportar el desprecio del primer teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo, Felipe Arias", hacia "todo el trabajo" que hizo su Gobierno municipal "para redactar este nuevo plan urbanístico" y señalan que Arias "llegó incluso a decir en un pleno que lo había tirado a la papelera".

"Huelva no se gobierna a golpe de insulto. Huelva no puede tener un gobierno que vive instalado en la prepotencia, en la confrontación y en el desprecio institucional", han indicado el dirigente socialista antes de explicar que la abstención de su grupo responde a una "razón de responsabilidad" que es "esperar al periodo completo de información pública y las aportaciones ciudadanas, que ahora se reabre con esta fase".

Los socialistas han defendido que, después de tres años desde el proceso participativo anterior, "resulta fundamental escuchar nuevamente a colectivos, entidades y vecinos" y trasladan que, "pese a esa postura responsable, el equipo de Gobierno ha vuelto a recurrir a los insultos, a la descalificación y al enfrentamiento, evidenciando lo que los socialistas consideran ya una forma de actuar sistemática y profundamente antidemocrática".

El PSOE ha lamentado que, "durante toda la legislatura, la alcaldesa Pilar Miranda y su equipo han rechazado cualquier vía de entendimiento pese a encontrarse en minoría, negándose a negociar los presupuestos, a trabajar de forma conjunta los asuntos estratégicos y a reconocer el papel institucional de la oposición".

"Son tan antidemócratas que les molesta la oposición", ha subrayado Baluffo que ha reiterado que "el PSOE ha mantenido la mano tendida en todos los temas importantes para Huelva, pero siempre nos hemos encontrado con insultos y mentiras" y considera "especialmente grave este comportamiento del PP" que, a su juicio, "evidencia que el equipo de Pilar Miranda no entiende ni respeta la democracia municipal" y "está utilizando el PGOM para confrontar y para alimentar un discurso victimista que oculte su soledad política".

El PSOE ha reiterado que "defenderá siempre los intereses de Huelva desde la seriedad, el rigor y el respeto institucional", y que seguirá participando en este proceso urbanístico "de forma constructiva". "Pero la voz de los colectivos y de la ciudadanía debe ser escuchada con respeto y sin prisas" porque "la participación pública no es un trámite: es democracia". "Lo que es antidemocrático es usar este PGOM para atacar a la oposición y para tapar su incapacidad de alcanzar acuerdos", ha señalado la formación.

Finalmente, los socialistas han lamentado "que el PP intente utilizar un documento estratégico para el futuro de la ciudad como herramienta de confrontación, mientras continúa gobernando desde la prepotencia, el insulto y la falta absoluta de diálogo", convirtiéndose, según el PSOE, en "el gobierno municipal más antidemocrático que ha pasado por el Ayuntamiento de Huelva".