El PSOE defenderá las "necesidades" de Huelva frente a "la incapacidad" de la Junta para ejecutar inversiones

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado este lunes que su formación "continuará reivindicando las necesidades de los onubenses" frente "a la incapacidad del presidente de la Junta, Juanma Moreno", para "ejecutar" en Huelva "las inversiones" con "los recursos recibidos por parte del Gobierno de España" y frente "a su ausencia, sufriendo la peor gestión que se puede llevar a cabo por parte de una comunidad autónoma".

Así lo ha indicado Limón durante el discurso previo a la celebración de la primera Comisión Ejecutiva Provincial del curso político, donde ha afirmado que el PSOE "sigue siendo el partido que garantiza la igualdad de oportunidades a nuestros vecinos" poniendo de ejemplo las inversiones del Gobierno de España, "mientras que el Gobierno de la Junta sigue haciendo dejación de funciones".

En este sentido, la secretaria general de los socialistas onubenses ha enumerado diferentes cuestiones como la sanidad, la educación, la violencia de género o la dependencia, lamentando la "pérdida de calidad en los servicios públicos", así como ha criticado que en diciembre de 2023 Andalucía "perderá más de 4.500 millones de euros por culpa de la mala gestión" unos fondos europeos, según ha apuntado, "que tenemos para las provincias de Andalucía".

"Estamos frente a un Gobierno plano, vacío de contenido, un Gobierno que solo tiene presupuestos para propaganda electoral y que cada día está manejando de forma opaca los recursos públicos y derivándolos a diversas vías, como puede ser la iniciativa privada y muchas veces al margen de la legalidad que marca el ordenamiento jurídico. Estamos hablando de la desviación de fondos públicos a la sanidad privada, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos", ha afirmado Limón.

Por ello, ha manifestado que el presidente "está ausente ante los problemas de los onubenses" y que "ni ha estado ni se le espera en los grandes problemas que tienen como la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda para nuestros jóvenes, la sequía o la violencia machista", por lo que se ha mostrado "convencida" de que son los socialistas los que tiene que "defender a Huelva y defender a Huelva es defender su sanidad y no desmantelarla".

En este punto, ha expuesto los problemas de diversos municipios en cuanto a la asistencia sanitaria, señalado que "es inadmisible" los "cierres de centros de salud en el caso de El Almendro, y de las urgencias 24 horas, como en Santa Bárbara de Casa, Paymogo y San Silvestre de Guzmán".

"Los socialistas sabemos que defender a Huelva es defender a los jóvenes y no tenerlos como lo tiene Moreno, sin cobrar el bono del alquiler o sin ejecutar el compromiso que tenían de esa primera oportunidad laboral que tanto vendieron a bombo y platillo en el programa electoral. Defender a Huelva es defender a la familia, es defender la educación de sus hijos, el cuidado de nuestros mayores y no reducir en un 8,7% el precio de todos los servicios escolares", ha señalado.

Asimismo, ha reprochado a la Junta la "eliminación de un total de 150 aulas en la provincia" desde que gobierna el PP y la "ampliación de ratios", así como "la falta de planificación durante todo el verano en la limpieza de los centros públicos", al tiempo que ha criticado también que "a día de hoy siguen sin publicarse las listas de dependencia", mientras "tenemos un Gobierno de España que le sigue transfiriendo cada vez más recursos para la ley de la dependencia".

Por otra parte, Limón se ha referido a "defensa" de las infraestructuras de Huelva por parte del PSOE "porque sabemos que nuestras carreteras son el principal para evitar el despoblamiento que tenemos en las grandes comarcas, como pueden ser en la Sierra, en el Andévalo o en el Condado".

"No podemos permitirnos la dejadez de la Junta de Andalucía, como ha pasado con la A-434 en su paso por Cala, que está completamente hundida y la excusa no puede ser que hace cinco años estaba igual", ha dicho antes de lamentar que desde el verano pasado "solo se han dignado a echar un par de camiones de grava para que pueda solventarse la circunstancia".

PROBLEMAS CON EL AGUA

Con respecto a los problemas relacionados con los cortes de agua en la Sierra, Limón ha dicho que la Junta "ha dejado sin gastar 938 millones de euros en las políticas de agua, dejando de ejecutar el 60% del presupuesto destinado".

"Tenemos a un presidente de la Junta de espalda a los vecinos y a los municipios que están sufriendo recortes de agua, y aún no ha finalizado ninguna de las 17 obras de emergencia que se comprometió en el año 2020. No podemos seguir hablando de la herencia. Vamos a exigir al presidente de la Junta que se ponga al frente, y no de frente, y que ayude a los ayuntamientos en esas obras de emergencia y de abastecimiento, para la mejora de la calidad el consumo de agua".

A este respecto, ha recordado que "el 50% de la población de la Sierra, y unas 19.000 personas, se han visto durante estos últimos cuatro años con cortes continuos de agua, sobre todo durante los meses de verano", y en algunos municipios, como en Cala, "en casi seis meses durante todo el año", toda vez que ha apuntado que se trata de una competencia "exclusiva del gobierno de la Junta" y que "aún no están completadas las tres fases del anillo hídrico", por lo que ha pedido que "se hagan a la vez las cuatro fases para tener la plata de tratamiento que va a ser la fuente de suministro".

Así, Limón ha apuntado que los socialistas que han estado al frente de instituciones como Giahsa o desde la Diputación Provincial, han exigido a la Junta "agilidad en los trámites de todas las obras planteadas y sobre todo al abastecimiento de este 50% de la población de las sierras de Aracena y Picos de Aroche", como "todas esas perforaciones que se van a hacer gracias a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", mientras ha criticado que Moreno "siga viajando a Bruselas para pedir fondos para combatir la sequía cuando ya ha recibido más fondos que nunca".

"Estamos hablando de más de mil millones de euros extra de financiación europea, 525 con el plan de recuperación más 509 a través de los Feder, que no es capaz de gastar. De más de 1.200 millones de euros que el Gobierno de España ha invertido en infraestructuras hídricas en Andalucía y estamos hablando de más de 3.804 millones de euros que el Plan Hidrológico del Guadalquivir contempla hasta 2027. En total, un 35% más que el último Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Con lo cual, los datos ponen en evidencia el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho.

Limón ha dicho que Huelva "necesita seguir contando con el Gobierno de España para seguir apostando por más fondos y seguir poniendo en marcha todas las infraestructuras que han quedado pendientes a lo largo de todos estos años".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a Andalucía un 40% más de lo que dio el Gobierno de Mariano Rajoy. Estamos hablando de 3.000 millones de euros más y con el mismo modelo de financiación. Por tanto, estamos convencidos de que es Moreno el que es un incapaz para solventar todos estos problemas, sobre todo para gastarse su propio presupuesto y los fondos europeos que tiene asignado", ha argumentado la socialista.