El PSOE destaca que los 1,4 millones del nuevo plan de asfaltado de Huelva proceden "íntegramente" del Gobierno

El cabeza de lista del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, y el candidato socialista a la Alcaldía de Huelva, Enrique Gaviño, en una atención a medios. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, y el candidato socialista a la Alcaldía de Huelva, Enrique Gaviño, han puesto en valor los 1,4 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a la mejora del asfaltado de las calles de Huelva, al tiempo que han lamentado que la alcaldesa, Pilar Miranda, haya anunciado este nuevo plan de asfaltado para 2027 "sin informar a la ciudadanía de que su financiación procede íntegramente del Gobierno central".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante una rueda de prensa conjunta, ambos dirigentes socialistas han destacado que esta inversión extraordinaria responde a las ayudas del Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas y que el Ayuntamiento de Huelva "no aporta ni un solo euro a este nuevo plan de asfaltado previsto para 2027".

Gabriel Cruz ha considerado que se trata de una "gran noticia" para Huelva, aunque ha lamentado que el Gobierno municipal del PP "haya omitido deliberadamente el origen de los fondos". Por ello, el número uno del PSOE al Congreso ha reclamado "transparencia y reconocimiento" a la colaboración entre administraciones.

En este sentido, ha criticado que el PP mantenga como discurso político la "derogación del sanchismo mientras se beneficia de las aportaciones económicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Cruz ha recordado que las transferencias del Gobierno de España para la financiación del Ayuntamiento de Huelva han aumentado un 75,6% respecto a las recibidas durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Por último, ha lamentado que la gestión de Pilar Miranda se haya caracterizado por "la foto, la promoción y la propaganda".

Por su parte, Enrique Gaviño ha subrayado que "todas y cada una de las intervenciones en todas y cada una de las calles de Huelva que se plantearon al Gobierno de España se han atendido al cien por cien".

El candidato socialista ha lamentado que el Gobierno de Pilar Miranda no haya aprovechado esta financiación extraordinaria para aportar recursos municipales adicionales y ampliar las actuaciones a otros barrios y calles que también necesitan mejoras urgentes.

UN PLAN DE ASFALTADO TODOS LOS AÑOS

Enrique Gaviño ha anunciado que, como alcalde de Huelva pondrá en marcha un plan de asfaltado cada año, financiado con recursos municipales para "garantizar el mantenimiento continuado de las calles de todos los barrios".

Así, ha señalado que "el deterioro de las calles es uno de los problemas que más le trasladan los vecinos de todos los barrios" y ha atribuido esta situación a "la falta de mantenimiento y planificación del Gobierno municipal del Partido Popular".

"El Ayuntamiento no puede intervenir en las carreteras cuando están llenas de baches, cuando los vecinos ya montan alguna queja colectiva, cuando se acercan las elecciones o cuando les llueve una subvención extraordinaria de alguna administración", ha advertido.

El candidato socialista ha recordado que Huelva ha estado tres años consecutivos, 2023, 2024 y 2025, sin un verdadero plan de asfaltado, mientras el Gobierno municipal "se ha limitado a realizar actuaciones puntuales de parcheo que no han resuelto los problemas de deterioro de las calzadas".

Frente a esta situación, Gaviño ha defendido "una planificación anual con presupuesto, recursos y criterios públicos que permitan a los vecinos conocer qué calles se van a reparar y cuándo se ejecutarán las actuaciones". "Una vez que sea alcalde, Huelva va a tener un plan de asfaltado cada año, todos los años. Sin improvisaciones".

Además, ha anunciado que este programa se complementará con un plan de intervención rápida para reparar baches, socavones y desperfectos puntuales en cuestión de horas o pocos días, "evitando que los problemas se prolonguen durante meses y generen riesgos para peatones y conductores".

"UNA ALCALDESA A TIEMPO PARCIAL DESDE MADRID"

Por otro lado, Gabriel Cruz y Enrique Gaviño han cuestionado la decisión de Pilar Miranda de encabezar la candidatura del PP al Congreso de los Diputados y su intención de compatibilizar esa responsabilidad con la Alcaldía de Huelva. Cruz ha advertido de que la actividad parlamentaria exige "una presencia continuada en Madrid" que "resulta incompatible con la dedicación que necesita la gestión diaria de una ciudad como Huelva".

"No se puede estar en misa y repicando. En el Congreso de los Diputados pasas toda la semana en Madrid. Tú no gestionas una ciudad desde Madrid, ni desde ningún otro sitio", ha afirmado.

El dirigente socialista ha lamentado que Miranda pretenda asumir una segunda responsabilidad institucional cuando, a su juicio, "no ha sido capaz de impulsar nuevos proyectos para Huelva durante su mandato y se ha limitado a inaugurar actuaciones que ya estaban presupuestadas, licitadas o en ejecución antes de su llegada a la Alcaldía".

"No necesitamos una alcaldesa a tiempo parcial en la que la ciudad de Huelva sea secundaria", ha señalado Cruz, quien ha defendido que "la mejor manera de representar los intereses de la capital es ejercer la Alcaldía con dedicación plena como hará Enrique Gaviño".

En la misma línea, Gaviño ha criticado que Pilar Miranda quiera "dirigir Huelva desde el teléfono o desde el Congreso de los Diputados". "Quien mucho abarca, poco aprieta", ha señalado Gaviño, quien ha recordado que él decidió renunciar a otras responsabilidades institucionales para centrar todos sus esfuerzos en su candidatura a la Alcaldía y en el futuro de Huelva.

"Yo entendí la altura de miras que supone ser alcalde de Huelva, por eso dejé todas las responsabilidades políticas institucionales para centrarme en Huelva, porque Huelva lo requiere, lo necesita y lo merece", ha explicado.

El candidato del PSOE ha defendido que gobernar una ciudad exige "atención permanente a los problemas cotidianos y contacto directo con los vecinos". "Esa es la forma en la que creemos los socialistas que se debe gestionar una ciudad", ha explicado.

Gaviño ha concluido defendiendo un modelo de gobierno municipal basado en la cercanía, la atención a los barrios y la resolución diaria de los problemas de los ciudadanos.

"Nuestra propuesta es clara: un alcalde y un gobierno que estén en la ciudad, que se dedique a la ciudad y que dé respuesta a sus vecinos diariamente", ha concluido Gaviño.