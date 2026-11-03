PSOE exige una fecha para abrir el Chare de Lepe y lleva a la Diputación de Huelva la defensa de las pensiones públicas

Diputado del PSOE de Huelva en la Diputación Provincial. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Huelva defenderá en el Pleno de este miércoles dos mociones para reclamar la protección de las pensiones públicas y exigir la apertura definitiva del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) de Lepe.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han destacado que ambas iniciativas responden al "compromiso del PSOE con los derechos sociales y los servicios públicos". "La política tiene que servir para mejorar la vida de la gente y dar respuesta a los problemas reales de nuestros municipios".

En este sentido, la primera moción exige al presidente de la Junta, Juanma Moreno una fecha concreta y un calendario vinculante para la apertura del Chare de Lepe, cuyas obras finalizaron en 2016, tras una inversión pública de aproximadamente 21 millones de euros, y que "diez años después continúa sin prestar asistencia sanitaria".

"La Costa Occidental no necesita más anuncios ni promesas. Necesita que el hospital abra sus puertas, que tenga profesionales, equipamiento y servicios y que los vecinos puedan recibir la atención sanitaria que merecen, han señalado.

Asimismo, los socialistas han recordado que el Gobierno de España ya ha ejecutado y finalizado la carretera de acceso desde la A-49, "mientras siguen pendientes actuaciones que corresponden a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Lepe".

Por ello, el PSOE ha reclamado a la Junta que publique en treinta días una fecha concreta de apertura y un cronograma que detalle las actuaciones pendientes, la dotación de profesionales y el inicio de la actividad asistencial, cumpliendo el compromiso anunciado de abrir antes de finalizar 2026. También ha propuesto una reunión de coordinación entre las tres administraciones en un plazo máximo de quince días.

"Estamos hablando de la salud de más de 100.000 personas. Diez años de espera son demasiados. Huelva no necesita más fotografías ni promesas: necesita hospitales abiertos, profesionales y una sanidad pública que funcione", ha apuntado el Grupo Socialista que ha reafirmado que seguirá trabajando desde la Diputación para defender los derechos de la ciudadanía y exigir soluciones.

La segunda moción reclama el cumplimiento del Pacto de Toledo, la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC y el rechazo a cualquier recorte que ponga en riesgo el poder adquisitivo de los pensionistas.

El PSOE ha defendido que "las pensiones no son un regalo de ningún Gobierno, son un derecho conquistado con décadas de trabajo y cotizaciones. Nuestros mayores merecen tranquilidad y la garantía de que no van a perder poder adquisitivo".

Asimismo, han pedido al PP y a Vox que expliquen "qué modelo de pensiones defienden y qué consecuencias tendrían sus propuestas para los actuales pensionistas y las futuras generaciones".