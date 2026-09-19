El PSOE-A exige a Moreno que "dé la cara" ante los incendios forestales registrados este verano en Huelva

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria del PSOE de Andalucía, María Márquez, en una atención a los medios en la concentración por los incendios de Huelva. - PSOE DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha exigido este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé la cara" ante un verano de incendios que ha dejado "una herida profunda" en Huelva.

Así lo ha puesto de manifiesto en la concentración convocada en la capital onubense por las plataformas ciudadanas Huelva Renace y Fuegos Nunca Más, en la que ha participado junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y otros representantes socialistas, para reclamar respuestas ante los graves incendios que este verano han golpeado a la provincia y exigir que "la tragedia no quede relegada al olvido".

Márquez ha trasladado su respaldo a una movilización ciudadana que reclama prevención durante todo el año, medios suficientes, protección del territorio, transparencia sobre lo ocurrido y una recuperación justa de las zonas afectadas, y ha advertido de que "Huelva no puede aceptar que después de un desastre de esta magnitud todo se reduzca a pasar página".

"Hoy estamos aquí por los pueblos afectados, por las familias, por nuestros agricultores y ganaderos, por nuestros trabajadores forestales y por nuestro monte. Estamos aquí para decir alto y claro que Huelva no olvida. Y que después de este verano negro, toca actuar", ha afirmado la socialista.

Además, Márquez ha señalado que el PSOE no va a permitir que dentro de unos meses se hable de los incendios de Huelva "como si fueran una página más del verano", ha espetado.

"Estamos hablando de miles de hectáreas de monte calcinadas, de pueblos que han vivido desalojos, de familias que han perdido parte de su forma de vida, de agricultores y ganaderos afectados y de un patrimonio natural que tardará décadas en recuperarse. Esto no se puede despachar con una comparecencia y unas declaraciones. Huelva merece explicaciones", ha criticado.

María Márquez ha insistido en que el Gobierno andaluz y el presidente de la Junta, tienen que explicar qué ocurrió, qué medios había disponibles, qué decisiones se adoptaron, qué funcionó, qué no funcionó y qué se va a cambiar para que esto no vuelva a suceder.

"Si todo se hizo bien, que pongan los datos encima de la mesa. Si no faltaron efectivos, que expliquen las plantillas. Si no hubo problemas de prevención, que expliquen las actuaciones realizadas", ha reclamado la portavoz socialista.

En este sentido, la parlamentaria andaluza ha puesto, también, el foco en la situación del Infoca, "hemos denunciado la existencia de más de 400 vacantes sin cubrir y el problema generado con la bolsa de empleo, a la que se presentaron alrededor de 4.500 aspirantes y de la que unos 4.000 quedaron fuera".

"No puede haber miles de personas preparadas y con experiencia queriendo trabajar y, al mismo tiempo, un dispositivo que necesita efectivos", ha puesto de manifiesto.

Por ello, ha reclamado a la Junta que revise los procedimientos de acceso a la bolsa, cubra las vacantes existentes y refuerce de forma estable los medios humanos y materiales del dispositivo.

"El monte no se protege desde un despacho. Se protege trabajando durante todo el año, limpiando, gestionando, previniendo y dotando de recursos a quienes tienen que enfrentarse al fuego cuando llega", ha incidido Márquez.

La dirigente socialista ha subrayado, además, que la respuesta no puede limitarse a la extinción, "ya que después de apagar el fuego empieza otra emergencia, la de recuperar el territorio, ayudar a las familias, proteger la actividad económica y reconstruir lo que el fuego ha destruido".

En esta línea, ha destacado las medidas aprobadas por el Gobierno de España para proteger a las personas afectadas por los incendios, "porque quien ha perdido su casa, su explotación, su trabajo o su forma de vida no puede enfrentarse además a la desprotección económica. La respuesta de las administraciones tiene que estar a la altura del daño sufrido".

Igualmente, ha recordado que el Gobierno de España ha declarado la zona afectada por el incendio de Niebla como gravemente afectada por una emergencia de protección civil y ha comprometido la financiación del 50% del coste de restauración de la superficie afectada, "porque la reconstrucción, en estos momentos, tiene que ser una prioridad y las administraciones tienen que trabajar conjuntamente en un plan de recuperación ambiental, económica y social para los municipios afectados".

"Huelva necesita menos explicaciones de cara a la galería y más decisiones. Necesita prevención antes del fuego, medios cuando llega y compromiso después de las llamas. Y necesita que quien tiene las competencias dé la cara, asuma sus responsabilidades y garantice que una tragedia de esta dimensión no vuelva a repetirse", ha concluido.