Adelante exige a la Junta y al Gobierno que restituyan las pérdidas de los afectados por los incendios en Andalucía

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atendiendo a los medios antes de participar en la concentración por el mundo rural y contra los incendios convocada por 'Huelva Renace' y 'Fuegos Nunca Más'. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "dejar tirados" a los vecinos afectados por el incendio forestal de Niebla (Huelva), el de mayor superficie afectada registrado en España en 2026, con casi 40.000 hectáreas calcinadas. Asimismo, ha exigido al Gobierno y a la Junta que "actúen, protejan y restituyan" las pérdidas de los vecinos de afectados por los incendios tanto en Huelva como en toda Andalucía. "Lo que ha sufrido Huelva y toda Andalucía en materia de incendios este verano es insoportable", ha lamentado.

En una atención a los medios durante la concentración por el mundo rural y contra los incendios convocada por 'Huelva Renace' y 'Fuegos Nunca Más', García ha reprochado a la Junta de Andalucía que su política de prevención de incendios ha sido "nefasta", asegurando que el Gobierno de Juanma Moreno "no ha sabido hacerlo ni antes ni durante", porque, a su juicio, "hay muchos puntos negros en la gestión de los incendios", haciendo referencia tanto al fuego de Niebla como al registrado en Los Gallardos (Almería) durante este verano donde 15 personas perdieron la vida.

Asimismo, ha insistido en que la cuestión de los incendios es "lo suficientemente grave" como para que "no se mire si el gobierno es de uno o el gobierno es del otro --PP o PSOE--" y se atienda a los vecinos afectados. "La Junta lo ha hecho mal también después de los incendios, tanto en la gestión, como en el cuidar a esos vecinos que no deber estar teniendo que pelear con la Administración, sino que deberían estar siendo protegidos por ella", ha puesto de manifiesto el portavoz de Adelante Andalucía.

En este sentido, José Ignacio García ha trasladado que desde su formación exigen al Gobierno andaluz que se restituyan las pérdidas, que se les dé a los afectados ayuda directa y que haya un plan de restauración, ya que "hay que tener en cuenta que estas zonas afectadas por los incendios van a tardar décadas en volver a ser unas zonas normales", ha advertido.

Ha añadido también la importancia de reforzar el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía, el Plan Infoca, reclamando así más medios contundentes y una gestión de emergencia "en condiciones desde lo público y que no recaiga en la precariedad laboral de los trabajadores de las emergencias".

Al hilo, el portavoz de Adelante ha acusado a Moreno de "estar más pendiente del politiqueo, de sus pactos con Vox o de la precampaña de las generales que de gestionar los incendios en condiciones". "Esta situación viene ya de años anteriores, es la punta del iceberg de un problemón que hay en Andalucía y en España; esto es fruto del cambio climático, pero hay sitios donde se va a sufrir más esta situación y por tanto, requiere más atención de la Administración", ha reclamado García.