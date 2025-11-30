PSOE de Hinojos (Huelva) apunta nueve afectadas por fallos del cribado de cáncer de mama sin cita para repetir pruebas

Archivo - Imagen de archivo de técnicas para detectar el cáncer de mama. - EUROPA PRESS/JUNTA - Archivo

HUELVA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Hinojos ha denunciado este domingo que son nueve las mujeres afectadas en este municipio por fallos en el programa de cribado de cáncer de mama antes de sostener que se trata de "un número que continúa creciendo" y que, a su juicio, "demuestra la absoluta negligencia y la falta de respuesta de la Junta de Andalucía y del presidente Moreno Bonilla".

Los socialistas han afirmado en una nota de prensa que "algunas de estas mujeres ni siquiera han recibido aún la cita para repetirles la prueba, pese a la alarma generada y a la necesidad de actuar con rapidez cuando se trata de salud pública y diagnóstico precoz".

Para el PSOE de Hinojos, "es inadmisible que, frente a un problema tan grave, el PP en esta localidad siga guardando silencio tras su metedura de pata el pasado mes de octubre, cuando la concejala de Juventud en el Ayuntamiento, Macarena Cabello, minimizó este tema argumentando que suponía solo un 1% en Andalucía".

"Ante esto", han proseguido argumentando los socialistas de Hinojos, que "nos preguntamos si el PP seguirá machacando a quienes denunciamos esta realidad, si han puesto en marcha algún programa de apoyo a las afectadas o si, como el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, optarán por criticar a las víctimas".

Han reclamado a la Junta de Andalucía y al PP medidas urgentes y eficaces que garanticen la atención sanitaria y el acompañamiento a las mujeres afectadas. "No se trata de cifras, se trata de personas, de vecinas que merecen respeto, apoyo y soluciones reales", han subrayado.

El PSOE de Hinojos ha insistido en que la prioridad deben ser las mujeres afectadas y la garantía de un sistema de cribado seguro, fiable y transparente.

"No vamos a dejar solas a nuestras vecinas. Vamos a seguir denunciando lo que ocurre y exigiendo que la Junta asuma su responsabilidad para que esta situación no se repita", han aseverado, a la vez que han reiterado su defensa de una "sanidad pública, digna, humana y de calidad, que no reduzca los dramas personales a simples cifras".