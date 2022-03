El PSOE de Huelva asegura que "no parará" hasta que "no sea exhumada la última víctima del franquismo"

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Huelva, Pablo Pineda, ha asegurado este jueves que los socialistas "no van a parar" hasta que "sea abierta la última fosa y no sea exhumada la última víctima del franquismo" y que se hará "con la buena letra del rigor de la investigación".

"Ése es nuestro compromiso, como socialistas, y debe serlo de toda la sociedad". Así lo ha manifestado en el transcurso de la visita que ha realizado a la fosa común del Cementerio de San Juan del Puerto, donde se espera encontrar los restos de, al menos, 35 personas, una vecina de este municipio, 21 de Beas; cinco de Bonares; cuatro de Trigueros; una de Lepe; una de Niebla; una de Almonte y otra vecina de Granada, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Hoy es un día de emociones, porque, por fin, la tierra, que no es leve, no para ellos, habla. Empiezan a ver la luz los cuerpos y, con ellos, sus historias de vida", ha comentado, para proseguir con que "lo hacen para contar la verdad, la que ha permanecido oculta desde que, a rastras, los sacaron de sus casas, se los arrebataron a sus familias; para pedir justicia y para que se repare el daño; en definitiva, para volver a casa y descansar con los suyos, con dignidad".

Pineda ha hecho estas declaraciones junto al portavoz de la Ejecutiva, Enrique Gaviño, la concejala de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, Victoria Rodríguez, y en presencia del presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva, Fernando Pineda, y del arqueólogo que dirige la excavación, Andrés Fernández.

Así, ha pedido a la Junta de Andalucía que "atienda las solicitudes que le han realizado numerosos ayuntamientos de todo el territorio andaluz" para que se abran las fosas en sus municipios, atendiendo a lo que dicta la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en el Parlamento "y que ha de ejecutarse".

Victoria Rodríguez, que ha agradecido el trabajo y la "delicadeza" del equipo de arqueólogos, y de todas las personas "comprometidas" con este asunto, ha manifestado que "desde el momento en que se tuvo conocimiento de la subvención" la estuvieron trabajando y, ya una vez adjudicada, se muestran "bastante contentos" de cómo la están llevando a cabo para exhumar los restos de las personas fusiladas en San Juan del Puerto en el régimen franquista.

"Para que sus familias se las pudieran llevar a sus pueblos y enterrarlas dignamente. No vamos a parar, nos cueste lo que nos cueste, hasta que cada familia tenga a su recaudo los restos de sus seres queridos", ha subrayado.

Pablo Pineda ha señalado también que es día de reivindicaciones, porque el Gobierno del Partido Popular "no deroga pero tampoco promueve la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. La quiere dejar morir por inanición. No sólo no ejecuta lo presupuestado, sino que, con su inacción, con su desidia, claramente intencionada, mantiene paralizadas, incluso, las actuaciones aprobadas y subvencionadas por el Gobierno de España", ha aseverado.

Por ello, ha advertido de que en Huelva "se están poniendo en riesgo la localización y delimitación de las fosas de El Campillo, donde se hacinan 350 personas; y la intervención completa de la de Bonares, donde se espera encontrar a otras 32 personas. Los ayuntamientos solicitaron en agosto y en octubre pasado, respectivamente, a la Administración autonómica, que se actuara, y Juanma Moreno no se ha dignado aún a firmar la autorización, lo que puede conllevar que se pierdan las subvenciones procedentes del Gobierno, que expiran en mayo", se ha quejado Pineda.

Precisamente a esos municipios se dirigen este jueves después de San Juan del Puerto, una jornada que culminará en Villalba del Alcor, donde se va a celebrar acto de escucha activa con las familias de 63 personas que se encuentran en la fosa de su Cementerio Municipal, para informarlas del procedimiento a seguir para solicitar su apertura.

"Sobre la Ley de Memoria Democrática de Andalucía pesa la amenaza desde que PP, CS y Vox gobiernan en Andalucía. No se ha derogado, pero "tampoco se promueve. Se está dejando morir de inanición. No solo no se ejecuta lo presupuestado, sino que, con su inacción, con su desidia, claramente intencionada, mantiene paralizadas, incluso, las actuaciones aprobadas y subvencionadas por el Gobierno central", ha lamentado Pineda.

Ante ello, los socialistas quieren "hacer un llamamiento al PP, para que se despoje de sus complejos, a dejar el cansino discurso de los tópicos y los argumentos vacíos, el manido debate de la supuesta reapertura de heridas cuando, precisamente, se trata de lo contrario, de cerrarlas. Basta con asomarse a una fosa, con ver la manera en la que los arrojaban para que, si tienen un mínimo de conciencia democrática, se convenzan", ha apuntado.

Pineda ha recordado que desde 2007 se han realizado en la provincia 17 intervenciones en fosas comunes que han permitido recuperar los restos de 178 personas y que hay aprobadas, con financiación del Gobierno central --ya sea de manera directa o a través de la Federación Española de Municipios y Provincias--, otras siete más.

En total hay 120 fosas localizadas y según las investigaciones que vienen realizando los memorialistas y los historiadores, "fueron más de 8.000 las personas que fueron asesinadas en la provincia, víctimas de la represión, con nombres y apellidos, lanzadas al anonimato, arrojadas al olvido, al de la versión oficial, nunca al de las familias rotas, por mucho que las condenaran al silencio, y que aún hoy, tras 45 años de democracia, esperan reencontrarse con ellos", ha terminado.