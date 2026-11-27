La secretaria general del PSOE onubense y candidata número uno al Senado, María Eugenia Limón, y el cabeza de lista al Congreso, Gabriel Cruz, en el acto de cierre de campaña en San Juan del Puerto. - PSOE HUELVA

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Huelva ha celebrado en San Juan del Puerto su acto de cierre de campaña con un llamamiento a la movilización para "llenar las urnas de votos socialistas y seguir avanzando en derechos, bienestar, igualdad y oportunidades". En el encuentro, la secretaria general del PSOE onubense y candidata número uno al Senado, María Eugenia Limón, y el cabeza de lista al Congreso, Gabriel Cruz, han pedido el respaldo ciudadano para revalidar el Gobierno de España.

Ambos candidatos han defendido la continuidad del Ejecutivo para impulsar políticas sociales y han sostenido que "los mayores avances sociales de nuestro país han llegado de la mano de gobiernos socialistas y progresistas, gobiernos que ponen a las personas en el centro de sus decisiones para mejorarles la vida".

Limón ha iniciado su intervención con la lectura del poema 'Defensa de la alegría', de Mario Benedetti, y ha proclamado: "No podemos permitir que nos quieran calladitas". La dirigente ha calificado la campaña de "apasionante" y ha asegurado que han defendido los derechos de los jóvenes, las familias y la educación y la sanidad públicas "ante una derecha y ultraderecha que las está amenazando".

"Es muy importante que sigamos trabajando por los pensionistas, por los trabajadores que gracias al Gobierno de España se les ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sigamos defendiendo las libertades y los derechos para que podamos seguir defendiendo a las personas que más lo necesitan", ha apelado.

Limón ha defendido "la política bonita, la buena política es la de la gente, la de la escucha activa, la política del alma, la política del corazón" y ha subrayado que el PSOE defiende "la igualdad de oportunidades, los mismos derechos y libertades para todos". "Nos quedan dos días para seguir demostrando que el proyecto socialista está más vivo que nunca", ha añadido.

Por su parte, el candidato al Congreso, Gabriel Cruz, ha señalado que "han sido cuatro años difíciles, pero nos asiste el orgullo de haber defendido las pensiones, la igualdad, la dependencia, enfermedades como la ELA". Asimismo, ha asegurado que viven en una España mejor porque los socialistas son "gente" a la que le gusta "compartir la vida, las calles y las aspiraciones a un mundo mejor".

"Nuestros actos tienen música, alegría, vida, socialismo. No estamos solo en el lado bueno de la historia, sino en el lado bueno de la vida, de la gente, de las personas. Nosotros no pensamos en negro, pensamos en color y ese color es el rojo", ha proclamado.

Por ello, han alertado de la importancia de impedir que llegue al Gobierno "una derecha aliada con la ultraderecha", "cuyas propuestas ponen en riesgo los derechos y avances conquistados durante décadas". "No podemos dar ni un paso atrás. Todo lo que hemos conseguido ha sido fruto de años de lucha y de gobiernos que han creído en la igualdad y en la justicia social. Ahora toca seguir construyendo, no destruir lo conseguido", han subrayado.

Asimismo, han llamado a la movilización con un mensaje de fortaleza: "Con la fuerza de la gente, vamos a llenar las urnas de votos socialistas, de rosas, de flores rojas, de zurdos y zurdas, de alegría, de ilusión y de optimismo, para seguir construyendo un país mejor, lleno de igualdad y de oportunidades para todos y para todas".