El PSOE de Huelva critica unos presupuestos "incompletos, opacos e injustos" en Giahsa y muestra su apoyo a la plantilla

Pleno de Giahsa en el que se han presentado los presupuestos. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante del PSOE en la Mancomunidad de Servicios (MAS) y Giahsa, Juan Antonio García, ha trasladado la solidaridad del PSOE de Huelva con los 604 trabajadores de la empresa pública, al tiempo que ha mostrado su "más firme rechazo" a la política de recursos humanos que está llevando a cabo la dirección de la MAS. Además, ha señalado que los presupuestos son "incompletos, opacos e injustos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, García ha criticado que los trabajadores "aún no han cobrado los atrasos correspondientes a 2025 ni la subida salarial de 2026, a pesar de estar amparadas por un Real Decreto-ley", calificando esta situación de "absolutamente injusta e injustificable".

En relación con el presupuesto de Giahsa para 2026, el dirigente socialista ha alertado de una "grave irregularidad", como es la ausencia del Capítulo 5, relativo al estudio económico para la determinación del sistema tarifario. "Estamos hablando de un documento esencial que debe justificar las tarifas de abastecimiento, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos urbanos", ha abundado.

Al hilo de ello, García ha recordado que "la ausencia de cambios en las tarifas no elimina en ningún caso la obligación de justificarlas mediante un estudio económico completo", que debe incluir la estructura de costes, la previsión de ingresos y el equilibrio económico del servicio. "Sin ese análisis, no se puede afirmar que las tarifas sean correctas ni que estén adecuadamente fundamentadas", ha incidido.

Además, ha señalado que esta omisión resulta "aún más preocupante" teniendo en cuenta que la estructura de costes de 2025 está "actualmente judicializada en el ámbito contencioso-administrativo, al cuestionarse aspectos como la imputación de gastos, el reparto entre servicios o el propio cálculo de las tarifas". "El estudio tarifario es precisamente el documento que explica cómo se calculan las tarifas. Sin él, el presupuesto queda incompleto desde el punto de vista económico y regulatorio, y las tarifas carecen de la debida motivación", ha afirmado.

Ante esta situación, el representante socialista se ha preguntado si "se ha querido evitar deliberadamente revisar los costes y los repartos para no evidenciar posibles errores" o si existe "temor a confirmar que las alegaciones presentadas por el PSOE eran fundadas". Así, ha apuntado que "omitir información nunca es transparencia, es opacidad". "La verdadera transparencia habría sido presentar toda la documentación y explicarla con claridad", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que estos presupuestos "no contribuyen a la paz social que proclama la dirección, sino que alimentan el conflicto y la movilización de los trabajadores", lo que, a su juicio, "puede repercutir negativamente en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

"El PSOE defiende tanto a los usuarios como a los trabajadores. Queremos servicios públicos de calidad, empleo digno y tarifas justas", ha remarcado.

En esta línea, ha criticado que en 2025 se aprobaron "subidas de tarifas al margen de los estatutos y con maniobras para asegurar mayorías", mientras que, en paralelo, "no se han abonado las subidas salariales legalmente establecidas", por lo que se ha preguntado si eso es "buscar la paz social".

Por todo ello, el PSOE no ha apoyado unos presupuestos que considera "incompletos, opacos y lesivos para los trabajadores", al tiempo que ha exigido a la dirección de Giahsa que abra un proceso de negociación real con la plantilla y que "deje de utilizar como moneda de cambio derechos laborales reconocidos por ley, como las subidas salariales o el convenio colectivo".

Finalmente, ha insistido en la necesidad de "reconducir la situación desde el diálogo, la transparencia y el respeto a los trabajadores", garantizando tanto la calidad del servicio como unas condiciones laborales justas.