PSOE Huelva dice al PP por el incendio de Niebla que "lealtad institucional es gestionar bien y no recortar servicios"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha respondido al presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, después de que este reclamara "lealtad" a los socialistas ante el incendio forestal declarado en Niebla el pasado 6 de agosto, y le ha dicho que "la mejor lealtad institucional es gestionar bien, estar al lado de los municipios y asumir las responsabilidades que corresponden a cada administración y no recortar en servicios públicos".

En una nota, Baluffo ha señalado que, "una vez que el incendio está estabilizado", la prioridad de los socialistas "sigue siendo acompañar a las familias que todavía no han podido regresar a sus hogares, apoyar a los municipios afectados" y "reconocer, como se ha hecho desde el primer momento, el trabajo extraordinario de todos los profesionales que han estado sobre el terreno".

Asimismo, ha defendido que "una emergencia no puede convertirse en un espacio donde se pretenda silenciar cualquier crítica o pregunta sobre la gestión. La lealtad institucional no significa callar. Significa colaborar, aportar soluciones y, cuando la emergencia termina o se estabiliza, analizar qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar", ha añadido.

El dirigente socialista ha considerado "sorprendente" que el PP reclame al PSOE "que no haga política" cuando "estamos hablando precisamente de gestión pública, de prevención, de planificación y de decisiones que afectan directamente a la seguridad de nuestros pueblos y de nuestros vecinos".

"Manuel Andrés González debe recordar algo muy sencillo: el PP gobierna la Junta de Andalucía. Gobierna, gestiona y, por tanto, es responsable de las políticas de prevención, planificación y respuesta que dependen de la Administración autonómica. No puede pedir responsabilidades a los demás mientras pretende eludir las que le corresponden", ha manifestado Baluffo.

En este sentido, el socialista ha insistido en que el PSOE "siempre ha defendido la unidad institucional cuando nuestros municipios atraviesan una situación de emergencia" y ha puesto en valor "la coordinación y la cooperación entre administraciones, así como la enorme profesionalidad de quienes han trabajado durante estos días en condiciones muy difíciles".

"Una cosa es estar unidos frente al fuego y otra muy diferente pretender que esa unidad implique que nadie pueda preguntar después por la prevención, por los medios disponibles, por las decisiones adoptadas o por aquello que debemos mejorar", ha señalado.

En este sentido, ha reclamado al PP "altura de miras de verdad". "La altura de miras no consiste en llamar 'política sucia' a quien plantea preguntas. Consiste en escuchar a los alcaldes y alcaldesas, atender las necesidades de los vecinos y asumir que de una emergencia tan grave tenemos que extraer conclusiones para estar mejor preparados ante la próxima", ha indicado.

Por ello, el secretario de Organización del PSOE de Huelva ha subrayado que "los alcaldes socialistas no han estado haciendo política partidista" sino que "han estado defendiendo a sus vecinos". "Cuando un alcalde pregunta, reclama medios, pide información o plantea que una decisión podía haberse tomado de otra manera, está cumpliendo con su obligación. Y nosotros vamos a seguir respaldándolos", ha añadido.

Finalmente, el dirigente socialista ha mostrado su "reconocimiento y gratitud" a los efectivos que han participado en el dispositivo, así como a los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, personal sanitario, trabajadores municipales y a todos aquellos que "han dado lo mejor de sí mismos para proteger a la población y contener el avance del fuego".

Por último, Francisco Baluffo ha reclamado al presidente del PP de Huelva que "no confunda lealtad institucional con silencio". "La mejor lealtad institucional es gestionar bien. Es prevenir. Es escuchar a los municipios. Es poner recursos donde hacen falta. Es acompañar a las familias afectadas. Y es asumir responsabilidades cuando algo puede mejorarse", ha concluido.