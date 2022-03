El PSOE de Huelva diseña su estrategia para combatir la despoblación en la provincia

EL ALMENDRO (HUELVA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Reto Demográfico de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Mónica Serrano, ha esgrimido este jueves en El Almendro, junto a alcaldes de la zona, las claves que quiere manejar el partido en la provincia para combatir la despoblación, básicamente en las comarcas de la Sierra, la Cuenca Minera y el Andévalo, donde se concentra la mayor parte de los municipios pequeños "que son los que más están sufriendo este fenómeno".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el trabajo en equipo a desarrollar entre varios municipios, dotar de servicios y de recursos a estos pueblos, creando oportunidades de empleo, es una de las acciones a desarrollar, "contando siempre con las administraciones más cercanas, como son los propios ayuntamientos y la Diputación Provincial, y pidiendo ayuda a las más poderosas y que más capacidades tienen, como es la Junta de Andalucía y el Gobierno de España".

Para ella, Serrano ha señalado que "más que hablar de lucha contra la despoblación, se debe hablar de luchar por la repoblación", al tiempo que ha apuntado que quieren los vecinos "vuelvan y vean la oportunidad de asentarse de nuevo". "Para eso tienen que tener la seguridad de que pueden desarrollar sus vidas y sus proyectos y que sus hijos también van a tener oportunidades", ha dicho la socialista, que es la alcaldesa de El Granado, uno de los municipios del Andévalo que sufre este fenómeno.

Mónica Serrano ha aplaudido la labor de la Diputación Provincial de Huelva, "una administración cercana y comprometida al más alto nivel, cuya presidenta, María Eugenia Limón, tiene muy clara su hoja de ruta y su prioridad". "De hecho, desde que se anunciara la puesta en marcha del Comisionado para el Reto Demográfico ha dado pasos de gigante", según ha remarcado.

"En mayo de 2021 se constituyó y en agosto se crearon las oficinas comarcales contra la despoblación, liderada por alcaldes de las tres comarcas con claros signos de despoblación. El mes pasado se creó la mesa de coordinación multinivel --administraciones local, autonómica y estatal-- aunque, lamentablemente la Junta decidió no asistir. La Diputación destinó en 2021 61,5 millones de euros; y para este ejercicio 2022, 73,4 millones de euros, con lo que demuestra que el reto demográfico es una prioridad para este organismo y para nuestro partido, que lo gobierna", ha aseverado.

En este sentido, ha explicado que entre las acciones impulsadas se encuentran: mejoras en carreteras, caminos y senderos; refuerzo en los servicios públicos; modernización de la administración local; programas específicos para las aldeas y colectivos vulnerables; programas de dinamización socioeconómica; relevo generacional; becas de estudiantes en el medio rural; búsqueda de soluciones a la exclusión financiera; apoyo al sector primario; planes de recuperación de patrimonio histórico, cultural y natural y proyectos de innovación turística.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno de España "también está dando grandes pasos para afrontar los cambios demográficos en España, creando en 2017 su comisionado y en 2019 se diseñó su estrategia y después pasó a competencia de una vicepresidencia, lo que evidencia el compromiso político", ha dicho.

Además, ha apuntado que el año pasado "se presentaron 130 medidas para luchar contra este fenómeno" y que "ya se han ejecutado el 82 por ciento de ellas con un presupuesto de 3,7 millones de euros, fondos que se han territorializado a través de diversas convocatorias".

"En los Presupuestos del Estado para este año existe una inversión de 4.200 millones de euros para impulsar la transformación estructural del medio rural y los pequeños municipios en cuatro grandes ejes: conectividad y movilidad; prestación de servicios, diversificación económica y creación de empleo; y vivienda y transformación urbana. Los programas PREE y DUS 5.000, Aulas Mentor, Mercados Rurales Sostenibles o Campus Rural son proyectos reales que Pedro Sánchez nos está haciendo llegar. Eso es compromiso", ha añadido.

De otro lado, ha criticado que "por el contrario, la Junta, que aprobó en 2009, a propuesta del Grupo Socialista, una PNL para que Andalucía tuviera su propia estrategia y después de anunciar su tramitación y crear un grupo de trabajo con las ocho diputaciones, la FAMP y las organizaciones sociales y económicas, no se ha avanzado nada, no conocemos las propuestas, no hay resultados y, para colmo, no asisten a las reuniones donde sí se trabaja y hay resultados", por lo que se ha preguntado que "dónde está la Junta de Andalucía".

La secretaria de Reto Demográfico del PSOE de Huelva ha pedido "unidad de acción", toda vez que ha incidido en que "se necesita que todas las administraciones vayan a una en el desarrollo de las propuestas, en las convocatorias, para obtener mejores resultados".

"Queremos evitar que nuestros pueblos mueran, queremos ver vida, igualdad de condiciones, buenas comunicaciones, empleo, vivienda, economía. Está muy bien tener tu pueblo bonito, sus calles arregladas, jardines a punto, las mejores instalaciones deportivas y edificios, pero de qué sirve si ves cómo día a día somos menos", ha manifestado antes de añadir que desde el PSOE de Huelva van "a luchar para conseguir combatir el fenómeno y ver cómo la repoblación es posible".

Mónica Serrano ha estado acompañada por el secretario territorial del Andévalo de la Ejecutiva Provincial y alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, la alcaldesa de El Almendro, María Alonso; la alcaldesa de Villanueva de los Castillejos, Loli Ruiz Beltrán; Julio Botello, teniente alcalde de El Granado y Lutgardo Vaz, teniente alcalde de El Almendro.