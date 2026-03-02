El PSOE de Huelva exige a la Junta que ponga en marcha "ya" el Chare de Lepe y acusa a Sanz de "contar mentiras"

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha reclamado a la Junta de Andalucía que ponga en funcionamiento de "manera inmediata" el Chare de Lepe, tras recordar que el Gobierno de España "ya ha cumplido con las obras de acceso y conexión viaria necesarias", toda vez que ha acusado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de venir a Huelva para "contar mentiras".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Gaviño ha insistido en que el hospital está "terminado desde hace años", por lo que "si sigue cerrado es exclusivamente por responsabilidad de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Lepe".

De este modo, Gaviño ha respondido a la visita a la provincia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a quien ha acusado de "venir a Huelva a contar mentiras" mientras los socialistas "cuentan las verdades sobre las infraestructuras sanitarias".

En relación con el Chare de Lepe, el dirigente socialista ha aseverado que el Gobierno de España "ya ha ejecutado la obra de las carreteras y accesos", por lo que "ahora la Junta tiene que mover ficha y dotar el hospital de suministros, equipamiento, mobiliario y personal para que pueda abrir sus puertas de una vez". "No hay excusas. Está todo en manos del Gobierno de Juanma Moreno", ha apostillado.

Asimismo, Gaviño ha enmarcado este "bloqueo" en una política general de "abandono" de los hospitales comarcales por parte del PP. "Juanma Moreno ya ha dicho que no va a hacer el Chare de Aracena, mantiene olvidado el de Bollullos Par del Condado y paraliza el de Lepe. Este es el modelo del PP: promesas incumplidas y recortes en sanidad pública", ha enfatizado.

El portavoz socialista ha añadido una "segunda verdad" que, según ha criticado, "el PP oculta deliberadamente". "Hace unos días inauguraron el centro de salud de Corrales, pero se les olvidó decir que el 85% de la financiación la ha puesto el Gobierno de España. Moreno se hace la foto, pero quien paga y cumple es el Gobierno socialista", ha señalado.

Como "tercera verdad", Gaviño ha criticado el anuncio de la primera piedra del hospital Materno-Infantil de Huelva. "Ocho años después nos anuncian una primera piedra de un proyecto que ya se encontraron hecho y financiado en 2018. Han estado ocho años dando patadas hacia adelante, mareando a la ciudadanía y jugando con las expectativas de las familias onubenses", ha remarcado.

Por último, Enrique Gaviño ha asegurado que "el PSOE no va a aceptar más mentiras ni más propaganda". "Cada vez que el PP venga a Huelva a engañar a la gente, los socialistas vamos a responder con datos, con hechos y con la verdad, defendiendo una sanidad pública digna y los derechos de los onubenses", ha finalizado.